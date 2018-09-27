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27 сентября 2018, 18:07



Мусорный вопрос. В Норильске определили оператора, который займется сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов. Им стала компания «РостТех».

Пока руководство предприятия никак не комментирует производственные процессы. Не определены и тарифы. Как сказал помощник руководителя, тарифы находятся в стадии разработки. 1 октября руководство предприятия приедет в Норильск для решения всех вопросов, связанных с реализацией данного контракта. Должна быть составлена определенная программа, установлены тарифы. Квартиросьемщики должны самостоятельно определить, как они будут взаимодействовать с оператором, - через управляющую компанию или напрямую. То есть определить, кому они будут оплачивать услуги по вывозу мусора. Решение должно быть принято на собраниях собственников.

Просмотров:148 Приказ о присвоении ООО «РостТех» статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Норильской технологической зоны сроком на 10 лет подписал и. о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Частовитин. Именно эта организация победила в конкурсном отборе по выбору регоператора. В Норильскую технологическую зону входят: весь Норильск с его районами Талнах и Кайеркан, поселок Снежногорск и ж/о Оганер.Пока руководство предприятия никак не комментирует производственные процессы. Не определены и тарифы. Как сказал помощник руководителя, тарифы находятся в стадии разработки. 1 октября руководство предприятия приедет в Норильск для решения всех вопросов, связанных с реализацией данного контракта. Должна быть составлена определенная программа, установлены тарифы. Квартиросьемщики должны самостоятельно определить, как они будут взаимодействовать с оператором, - через управляющую компанию или напрямую. То есть определить, кому они будут оплачивать услуги по вывозу мусора. Решение должно быть принято на собраниях собственников.