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27 сентября 2018, 18:22



Сегодня в норильском театре драмы после творческих каникул состоялся сбор труппы. Артисты отдохнули и готовы к ярким творческим подвигам.

Этой осенью наша "маяковка" ожидает приезд еще одного знакомого норильчанам режиссера - ставить "Женитьбу" по Н. В. Гоголю собирается питерский мастер Петр Шерешевский. Напомним, две года назад он работал на норильской сцене над постановкой "Дядя Ваня", - спектакль получил огромный резонанс среди российских критиков и номинировался на "Золотую маску". Главный режиссер Заполярного театра драмы Анна Бабанова на сборе труппы рассказала и о других планах театра на новый сезон. Среди собственных разработок она назвала спектакль "Гиперборея плато Путорана" - по сценарию Владимира Зуева и постановку по пьесе француза Флориана Зеллера "Папа" (или "Отец). Творческая лаборатория "Полярка" пройдет в этом сезоне с 14 по 21 января и будет посвящена теме "Реальность - субъективная, объективная, виртуальная". Ожидается много гостей, постановок и новых открытий, в том числе репертуарных. Кроме того, уникальный проект, условно именуемый как "проект для всей семьи", с элементами кукольного театра привезет в наш город дуэт прекрасных художников: лауреат "Золотой маски" Евгений Ибрагимов и Дамир Муратов. По словам главного режиссера, коллектив театра примет участие не только в традиционной "Театральной весне", которая традиционно проходит в марте в Красноярске, но в новом краевом фестивале: его рабочее название - "Движение", и проходить он будет во всех театрах одновременно. "Поскольку 2019 год объявлен в России годом театра, фестивальное движение на этом не ограничится, - добавила директор норильского драматического Светлана Гергарт. - Если позволит финансирование, наш театр в рамках федеральной культурной программы отправится на гастроли в Москву". Режиссер Тимур Файрузов удивит норильского зрителя своей новой новогодней постановкой "Щелкунчик". Кроме того, скоро он приступает к репетициям спектакля по произведению Курта Воннегута "Государство для двоих".

Просмотров:132 78-й сезон в нашем театре откроется 11 октября спектаклем по А. С. Пушкину "Пиковая дама" в постановке Владимира Скворцова, московский режиссер сам играет там одну из ролей и на днях приедет репетировать премьеру сезона.Этой осенью наша "маяковка" ожидает приезд еще одного знакомого норильчанам режиссера - ставить "Женитьбу" по Н. В. Гоголю собирается питерский мастер Петр Шерешевский. Напомним, две года назад он работал на норильской сцене над постановкой "Дядя Ваня", - спектакль получил огромный резонанс среди российских критиков и номинировался на "Золотую маску".Главный режиссер Заполярного театра драмы Анна Бабанова на сборе труппы рассказала и о других планах театра на новый сезон. Среди собственных разработок она назвала спектакль "Гиперборея плато Путорана" - по сценарию Владимира Зуева и постановку по пьесе француза Флориана Зеллера "Папа" (или "Отец).Творческая лаборатория "Полярка" пройдет в этом сезоне с 14 по 21 января и будет посвящена теме "Реальность - субъективная, объективная, виртуальная". Ожидается много гостей, постановок и новых открытий, в том числе репертуарных.Кроме того, уникальный проект, условно именуемый как "проект для всей семьи", с элементами кукольного театра привезет в наш город дуэт прекрасных художников: лауреат "Золотой маски" Евгений Ибрагимов и Дамир Муратов.По словам главного режиссера, коллектив театра примет участие не только в традиционной "Театральной весне", которая традиционно проходит в марте в Красноярске, но в новом краевом фестивале: его рабочее название - "Движение", и проходить он будет во всех театрах одновременно."Поскольку 2019 год объявлен в России годом театра, фестивальное движение на этом не ограничится, - добавила директор норильского драматического Светлана Гергарт. - Если позволит финансирование, наш театр в рамках федеральной культурной программы отправится на гастроли в Москву".Режиссер Тимур Файрузов удивит норильского зрителя своей новой новогодней постановкой "Щелкунчик". Кроме того, скоро он приступает к репетициям спектакля по произведению Курта Воннегута "Государство для двоих".