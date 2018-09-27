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27 сентября 2018, 18:50



Госдума утвердила смену часового пояса Волгоградской области. Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем чтении закон, переводящий Волгоградскую область в другой часовой пояс: MSK+1. Об этом сообщает РИА Новости.

Перевод стрелок на один час вперед произойдет 28 октября.

Просмотров:124 18 марта в регионе прошел референдум о местном времени. Явка составила более 67 процентов. Большинство проголосовавших (почти 59 процентов) высказались за перевод стрелок на один час вперед относительно Москвы. Областная избирательная комиссия признала референдум состоявшимся, а его результаты действительными. Сторонники перехода в третью часовую зону аргументировали свою позицию недостаточным световым днем. Даже в июне закат в Волгоградской области достаточно ранний. Однако, как пояснили "РГ" в Волгоградском планетарии, нынешнее административное время, по которому живет регион, практически точно совпадает с астрономическим.Перевод стрелок на один час вперед произойдет 28 октября.