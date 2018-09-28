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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:29 Норильчан с ограниченными возможностями приглашают принять участие в краевом фестивале самодеятельных театров (студий) "Северный ветер", который пройдет в Красноярске 16 и 17 ноября.
13:20 Главные изменения в российских законах с 1 октября. Нововведения затронут в первую очередь пенсионеров и предпринимателей. Кроме того, в стране изменятся правила регистрации брака.
13:14 Болезнь учебе не помеха. В управлении образования Норильска рассказали, как организовано обучение тех, кто в учебное время оказался в больнице.
10:14 Дудинка вошла в список городов, где будут реализованы проекты по развитию портовой инфраструктуры.
10:08 Марианна Захарова, руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов "Норникеля", возглавила ТОП лучших правовиков.
09:51 В ресторане в Дудинке экономили на средстве для мытья посуды.
09:36 За миллионный долг по алиментам жительница Дудинки отработает 80 часов.
18:50 Госдума утвердила смену часового пояса Волгоградской области. Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем чтении закон, переводящий Волгоградскую область в другой часовой пояс: MSK+1. Об этом сообщает РИА Новости.
18:22 Сегодня в норильском театре драмы после творческих каникул состоялся сбор труппы. Артисты отдохнули и готовы к ярким творческим подвигам.
18:07 Мусорный вопрос. В Норильске определили оператора, который займется сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов. Им стала компания «РостТех».
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