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28 сентября 2018, 09:36



За миллионный долг по алиментам жительница Дудинки отработает 80 часов.

Женщина нигде не работала, никакого имущества за ней не числилось. В результате к лету текущего года размер долга перед сыновьями уже превышал 1 млн рублей. Принудительным взысканием задолженности занялись сотрудники отдела судебных приставов по Таймырскому Долгано-Ненецкому району. Представители закона оформили в отношении злостной должницы протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Помимо отработки, назначенных судом 80 часов обязательных работ, ей всё же придётся выплачивать алименты, встав на учет в Центре занятости. В противном случае ей грозит уголовная ответственность.

Просмотров:107 За миллионный долг по алиментам северянка приговорена к 80 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба краевого УФССП. Лишённая родительских прав мать троих сыновей, находящихся в детском доме, напрочь забыла об их существовании. Выплачивать алименты на их содержание горе-мамаша добровольно не хотела.Женщина нигде не работала, никакого имущества за ней не числилось. В результате к лету текущего года размер долга перед сыновьями уже превышал 1 млн рублей.Принудительным взысканием задолженности занялись сотрудники отдела судебных приставов по Таймырскому Долгано-Ненецкому району. Представители закона оформили в отношении злостной должницы протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».Помимо отработки, назначенных судом 80 часов обязательных работ, ей всё же придётся выплачивать алименты, встав на учет в Центре занятости. В противном случае ей грозит уголовная ответственность.