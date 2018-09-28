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28 сентября 2018, 09:51



В ресторане в Дудинке экономили на средстве для мытья посуды.

Информация подтвердилась, специалисты выявили, что в ресторане нарушается режим мытья столовой посуды и отсутствует дезинфицирующее средство для дезинфекции посуды. Компании «Нордритейл», которая владеет рестораном, за данное нарушение придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей.

Просмотров:119 В ресторане в Дудинке экономили на средстве для мытья посуды. На это в местный отдел Роспотребнадзора пожаловался один из посетителей. Специалисты выехали для проверки факта в указанную точку общепита «Чайхона северная», которая располагается по улице Островского.Информация подтвердилась, специалисты выявили, что в ресторане нарушается режим мытья столовой посуды и отсутствует дезинфицирующее средство для дезинфекции посуды.Компании «Нордритейл», которая владеет рестораном, за данное нарушение придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей.