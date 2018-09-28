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28 сентября 2018, 10:08



Марианна Захарова, руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов "Норникеля", возглавила ТОП лучших правовиков.

Список составлен в рамках 19-го ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», представленного Ассоциацией менеджеров совместно с издательским домом «Коммерсант». СПРАВКА: Марианна Захарова родилась 31 марта 1976 года. В 2000 году с отличием окончила Российский университет дружбы народов, получив степень магистра юриспруденции. Трудовую деятельность начала в 2002 году с должности заместителя директора юридического департамента компании «Интеррос». С 2004 по 2010 год возглавляла юридический департамент компании «Интеррос». В 2009-2010 годах являлась членом совета директоров Росбанка. В июне 2010 года Марианна Александровна вошла в совет директоров ГМК «Норильский никель». С 2010 по 2015 год была заместителем генерального директора компании «Интеррос» по правовым вопросам. С 2015 по 2016 год находилась в должности первого вице-президента - руководителя блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ГМК «Норильский никель». С февраля 2016 года Марианна Александровна Захарова - первый вице-президент - руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ГМК «Норильский никель».

Просмотров:112 Захарова Марианна Александровна, первый вице-президент "Норникеля", руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов, стала одним из самых успешных глав правовых департаментов, войдя в ТОП-1000 российских менеджеров. А при составлении рейтинга ТОП-50 лучших правовых директоров в блоке "Металлургия" она заняла лидирующую строчку.Список составлен в рамках 19-го ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», представленного Ассоциацией менеджеров совместно с издательским домом «Коммерсант».СПРАВКА: Марианна Захарова родилась 31 марта 1976 года. В 2000 году с отличием окончила Российский университет дружбы народов, получив степень магистра юриспруденции.Трудовую деятельность начала в 2002 году с должности заместителя директора юридического департамента компании «Интеррос». С 2004 по 2010 год возглавляла юридический департамент компании «Интеррос». В 2009-2010 годах являлась членом совета директоров Росбанка.В июне 2010 года Марианна Александровна вошла в совет директоров ГМК «Норильский никель». С 2010 по 2015 год была заместителем генерального директора компании «Интеррос» по правовым вопросам.С 2015 по 2016 год находилась в должности первого вице-президента - руководителя блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ГМК «Норильский никель». С февраля 2016 года Марианна Александровна Захарова - первый вице-президент - руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов ГМК «Норильский никель».