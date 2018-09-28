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28 сентября 2018, 10:14



Дудинка вошла в список городов, где будут реализованы проекты по развитию портовой инфраструктуры.

А в порту Диксон по инициативе ООО "Арктическая горная компания" должен быть построен угольный терминал "Чайка". Терминал предназначен для вывоза угля с месторождения на участке "Река Лемберова" на Таймыре. Проект реализуется на внебюджетные инвестиции, его стоимость составляет 18,58 млрд рублей. В настоящее время идет проектирование угольного терминала. Планируется, что на первом этапе его мощность составит 5 млн тонн, на втором - 10 млн тонн.

Просмотров:112 Так, в 2017-2023 годах в порту Дудинка должен быть реализован проект АО "ННК - Таймырнефтегазодобыча" по строительству нефтяного терминала "Таналау". Сейчас проект находится на стадии проектирования. В перспективе на "Таналау" будет осуществляться перегрузка нефти, добываемая на Паяхском и Северо-Паяхском месторождениях. Стоимость проекта - 11,49 млрд рублей. На первом этапе мощность терминала должна составить от 5 млн тонн до 7,5 млн тонн.А в порту Диксон по инициативе ООО "Арктическая горная компания" должен быть построен угольный терминал "Чайка". Терминал предназначен для вывоза угля с месторождения на участке "Река Лемберова" на Таймыре. Проект реализуется на внебюджетные инвестиции, его стоимость составляет 18,58 млрд рублей. В настоящее время идет проектирование угольного терминала. Планируется, что на первом этапе его мощность составит 5 млн тонн, на втором - 10 млн тонн.