Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 сентября 2018, 13:14



Болезнь учебе не помеха. В управлении образования Норильска рассказали, как организовано обучение тех, кто в учебное время оказался в больнице.

Многолетняя практика обучения детей в больницах силами педагогов гимназии № 5, когда они в стационарах работали со всеми школьниками, независимо от того, к какому учебному заведению те прикреплены, канула в лету. Уже года три действует новая схема, и с ребенком в больнице должны заниматься учителя школы, где он числится. Это связано с тем, что субвенция за обучение школьника поступает в учебное учреждение, к которому он прикреплен, а значит, независимо от того, болен он или здоров, обучать его должен его учитель. Этот вопрос регламентируется законодательством на уровне субъекта. Министерство образования Красноярского края издало распоряжение, в котором четко прописан порядок обучения детей, если они находятся на лечении в больнице 21 день и более. При меньшем количестве дней, по постановлению министерства, обучение не организуется. Как правило, когда ребенок госпитализируется, медики примерно представляют, сколько времени он проведет на больничной койке - и если его лечение будет длительным (чаще всего в случае травмы, психического заболевания и т. п.), то родитель должен взять у врача справку, в которой должен быть прописан предполагаемый срок лечения. Эту справку родитель должен отнести директору школы, в которой учится ребенок, написать заявление, и тогда обучение будет организовано. Отметим, что между управлением образования Норильска и территориальным отделом министерства здравоохранения края соглашение об обучении школьников в стационарах города заключено. Кроме того, в Норильске работает муниципальный ресурсный центр, который позволяет организовать дистанционное обучение. Почти во всех больницах города, где лечат детей (в оганерской, детской и с этого года в ПНД), оборудованы рабочие места с компьютерами, установлено программное обеспечение, подключен интернет. Нюанс: врачи должны дать разрешение на обучение дистанционно. И учитель, по решению школы, может воспользоваться этой возможностью, а может держать связь с ребенком, например, по сотовому телефону - отправлять задания посредством СМС, консультировать при разговоре.

Просмотров:60 О том, как в Норильске в новом учебном году организовано обучение школьников, находящихся на лечении в больницах города, "Заполярке" рассказала заместитель начальника управления по общему образованию и развитию образовательной сети Ирина Матюхина.Многолетняя практика обучения детей в больницах силами педагогов гимназии № 5, когда они в стационарах работали со всеми школьниками, независимо от того, к какому учебному заведению те прикреплены, канула в лету.Уже года три действует новая схема, и с ребенком в больнице должны заниматься учителя школы, где он числится. Это связано с тем, что субвенция за обучение школьника поступает в учебное учреждение, к которому он прикреплен, а значит, независимо от того, болен он или здоров, обучать его должен его учитель. Этот вопрос регламентируется законодательством на уровне субъекта. Министерство образования Красноярского края издало распоряжение, в котором четко прописан порядок обучения детей, если они находятся на лечении в больнице 21 день и более. При меньшем количестве дней, по постановлению министерства, обучение не организуется.Как правило, когда ребенок госпитализируется, медики примерно представляют, сколько времени он проведет на больничной койке - и если его лечение будет длительным (чаще всего в случае травмы, психического заболевания и т. п.), то родитель должен взять у врача справку, в которой должен быть прописан предполагаемый срок лечения. Эту справку родитель должен отнести директору школы, в которой учится ребенок, написать заявление, и тогда обучение будет организовано. Отметим, что между управлением образования Норильска и территориальным отделом министерства здравоохранения края соглашение об обучении школьников в стационарах города заключено.Кроме того, в Норильске работает муниципальный ресурсный центр, который позволяет организовать дистанционное обучение. Почти во всех больницах города, где лечат детей (в оганерской, детской и с этого года в ПНД), оборудованы рабочие места с компьютерами, установлено программное обеспечение, подключен интернет. Нюанс: врачи должны дать разрешение на обучение дистанционно. И учитель, по решению школы, может воспользоваться этой возможностью, а может держать связь с ребенком, например, по сотовому телефону - отправлять задания посредством СМС, консультировать при разговоре.