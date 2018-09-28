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28 сентября 2018, 13:20



Главные изменения в российских законах с 1 октября. Нововведения затронут в первую очередь пенсионеров и предпринимателей. Кроме того, в стране изменятся правила регистрации брака.

С 1 октября в России начнут действовать штрафы в сфере долевого строительства. Застройщикам и чиновникам теперь может грозить административная ответственность, если компании вовремя не внесли информацию о долевом строительстве в единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). Кроме того, с октября вступят в силу поправки, внесенные в Уголовный кодекс в апреле этого года. Речь идет о статьях 216, 217 и 269, связанных с нарушениями требований безопасности на опасных производственных объектах. Наказание за такие нарушения, если они привели к причинению тяжкого вреда здоровью или особо крупного ущерба, ужесточится. Также с 1 октября вступит еще одно требование "закона Яровой". Поставщиков интернет-связи обяжут хранить все переданные пользователям сообщения в течение 30 суток. При этом в течение ближайших пяти лет каждый год компании должны будут увеличивать этот срок еще на 5 процентов. Компании, в которых работают сотрудники пенсионного возраста, должны будут предоставлять ежеквартальные отчеты в Центр занятости. Критики этой инициативы не исключают, что компании будут стараться не нанимать сотрудников предпенсионного возраста до тех пор, пока в России не приняты законы, защищающие их права. Изменения в правилах регистрации брака позволят жениху и невесте самостоятельно выбирать дату церемонии при условии, что это будет не раньше чем через месяц и не позже чем через год с момента подачи заявления. При этом выбрать дату можно будет дистанционно с помощью портала госуслуг.

Просмотров:46 В октябре в России вступает в силу сразу несколько изменений в законодательстве России. Так, в стране увеличатся и появятся новые штрафы для предпринимателей, изменятся правила регистрации брака, компании обяжут отчитываться перед властями о сотрудниках пенсионного возраста, а поставщики интернет-связи столкнутся с новыми требованиями "закона Яровой", пишут "Известия".С 1 октября в России начнут действовать штрафы в сфере долевого строительства. Застройщикам и чиновникам теперь может грозить административная ответственность, если компании вовремя не внесли информацию о долевом строительстве в единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).Кроме того, с октября вступят в силу поправки, внесенные в Уголовный кодекс в апреле этого года. Речь идет о статьях 216, 217 и 269, связанных с нарушениями требований безопасности на опасных производственных объектах. Наказание за такие нарушения, если они привели к причинению тяжкого вреда здоровью или особо крупного ущерба, ужесточится. Также с 1 октября вступит еще одно требование "закона Яровой". Поставщиков интернет-связи обяжут хранить все переданные пользователям сообщения в течение 30 суток. При этом в течение ближайших пяти лет каждый год компании должны будут увеличивать этот срок еще на 5 процентов.Компании, в которых работают сотрудники пенсионного возраста, должны будут предоставлять ежеквартальные отчеты в Центр занятости. Критики этой инициативы не исключают, что компании будут стараться не нанимать сотрудников предпенсионного возраста до тех пор, пока в России не приняты законы, защищающие их права. Изменения в правилах регистрации брака позволят жениху и невесте самостоятельно выбирать дату церемонии при условии, что это будет не раньше чем через месяц и не позже чем через год с момента подачи заявления. При этом выбрать дату можно будет дистанционно с помощью портала госуслуг.