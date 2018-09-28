Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 сентября 2018, 13:29



Норильчан с ограниченными возможностями приглашают принять участие в краевом фестивале самодеятельных театров (студий) "Северный ветер", который пройдет в Красноярске 16 и 17 ноября.

Театральные коллективы презентуют мини-спектакль (отрывок из спектакля) продолжительностью не более 40 минут, миниатюру не более 15 минут; литературное произведение -проза, поэзия - исполняется с использованием музыкального материала, видео-проекции, фото-слайдов, продолжительность не более 10 минут. Заявки на участие в Фестивале подаются до 10 ноября 2018 года по адресу:

Просмотров:31 Фестиваль проходит в рамках интеграционного проекта "Раздвигая границы" и должен сплотить людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем принимают участие самодеятельные театральные коллективы, студии края любой формы собственности, в которых занимаются инвалиды старше 18 лет. Фестиваль проводится по следующим номинациям: драматический театр; театральная миниатюра; художественное слово.Театральные коллективы презентуют мини-спектакль (отрывок из спектакля) продолжительностью не более 40 минут, миниатюру не более 15 минут; литературное произведение -проза, поэзия - исполняется с использованием музыкального материала, видео-проекции, фото-слайдов, продолжительность не более 10 минут.Заявки на участие в Фестивале подаются до 10 ноября 2018 года по адресу: