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28 сентября 2018, 13:57

Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Первый раз платежи вырастут с 1 января (на 1,7 процента), второй - с 1 июля (на 2,4 процента).


Платежки россиян с 1 января существенно потяжелеют, заявила Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ-контроль". Во-первых, это середина отопительного сезона, когда платеж за отопление и так находится на максимуме. Во-вторых, с этой даты у россиян появятся новые платежи за мусор. Повышение будет двухэтапным. Предложение провести в 2019 году двухэтапное повышение тарифов ЖКХ исходило от Минэкономразвития. Против выступила ФАС. Минэнерго предлагало на втором этапе повышения предусмотреть рост тарифов в 4 процента. Минфин поддержал идею дважды повышать платежи для населения. Необходимость этого отмечал и Минстрой. Совокупное допустимое повышение платежей будет соизмеримо с повышениями тарифов предыдущих годов в среднем в 4%.
Необходимость повышения тарифов объясняется ростом ставки НДС с 1 января с 18 до 20 процентов. Ждать до июля с повышением нельзя, потому что платить НДС по новой ставке предприятия ЖКХ начнут уже в январе. "Если не повысить тарифы, то практически полгода ресурсоснабжающие организации должны будут платить налоги по-новому, а получать деньги по старым тарифам", - отметила Разворотнева.
При этом она подчеркнула, что некоторые ресурсоснабжающие организации повышение НДС не затронет (они работают на "упрощенке"), а вот повысить свои тарифы для потребителей они смогут. О несовершенстве системы единого повышения тарифов ЖКХ на федеральном уровне говорил и глава ФАС Игорь Артемьев. "Мы против того, чтобы фронтально повышать для всех компаний", - заявил он.
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