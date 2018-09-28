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28 сентября 2018, 13:58



"Целевые показатели по повышению заработной платы в крае должны быть выполнены", - утверждают краевые чиновники.

"Это общая задача, которую должны решать вместе краевая и местная власть. Поэтому прошу организовать необходимые мероприятия по обеспечению повышения минимального размера труда в установленный срок", - подчеркнул и. о. вице-премьера. Кроме того, в 2018 году в Красноярском крае продолжается реализация указов президента России 2012 года о повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы: педагогам системы дополнительного образования и работникам культуры, для чего в бюджете края предусмотрены дополнительные субсидии. Владимир Бахарь отметил, что достигнутые соотношения средней заработной платы работников к среднему доходу от трудовой деятельности по региону должны быть сохранены и в 2019 году. В параметрах краевого бюджета на эти цели будут предусмотрены средства. Также он подчеркнул, что вопрос повышения заработной платы находится на особом контроле федеральных органов власти и правительства края. "Целевые показатели по повышению заработной платы в крае должны быть выполнены. Прошу вас лично контролировать исполнение поставленных задач", - обратился к главам муниципальных образований края Владимир Бахарь.

Просмотров:165 Обсуждая тему повышения заработной платы в ходе селекторного совещания с главами муниципальных образований, Владимир Бахарь, и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края, министр финансов, напомнил, что в Красноярском крае с 1 сентября 2018 года увеличен уровень минимальной заработной платы. Средства городам края на частичное обеспечение повышения суммы региональной выплаты краевой бюджет предоставляет в виде субсидий."Это общая задача, которую должны решать вместе краевая и местная власть. Поэтому прошу организовать необходимые мероприятия по обеспечению повышения минимального размера труда в установленный срок", - подчеркнул и. о. вице-премьера.Кроме того, в 2018 году в Красноярском крае продолжается реализация указов президента России 2012 года о повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы: педагогам системы дополнительного образования и работникам культуры, для чего в бюджете края предусмотрены дополнительные субсидии.Владимир Бахарь отметил, что достигнутые соотношения средней заработной платы работников к среднему доходу от трудовой деятельности по региону должны быть сохранены и в 2019 году. В параметрах краевого бюджета на эти цели будут предусмотрены средства. Также он подчеркнул, что вопрос повышения заработной платы находится на особом контроле федеральных органов власти и правительства края."Целевые показатели по повышению заработной платы в крае должны быть выполнены. Прошу вас лично контролировать исполнение поставленных задач", - обратился к главам муниципальных образований края Владимир Бахарь.