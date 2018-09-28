Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 сентября 2018, 14:01



Просто и быстро. На бумажную версию городской газеты Норильска "Заполярная правда" теперь можно подписаться онлайн.

В графе "Категория подписчика" указать, на кого оформляется подписка - на организацию (юрлицо), горожанина (физлицо) или на льготника (неработающие пенсионеры, инвалиды 1-й и 2-й групп, воины-афганцы, ликвидаторы Чернобыльской аварии - при наличии соответствующего документа), и какой комплект - базовый (без приложения "Важные бумаги") и с приложением. В зависимости от выбранной категории и срока (от месяца до года), на который оформляется подписка, автоматически "выйдет" стоимость. Графу "Ф.И.О." рекомендуем заполнять только русскими буквами. Обязательно укажите адрес своей электронной почты - на него придет подтверждение об оплате. Номер вашего телефона может понадобиться для уточнения информации, особенно для подтверждения статуса льготника. Когда бланк будет заполнен, вы автоматически будете переведены на страницу "Статус заказа", где с помощью банковской карты сможете произвести оплату. Благодарим за сотрудничество!

Просмотров:167 Напомним, доставка газеты осуществляется только в пределах НПР. Для иногородних читателей доступна лишь электронная версия газеты. На сайте gazetazp.ru есть раздел "Подписка". Зайдя туда, нужно заполнить электронный бланк.В графе "Категория подписчика" указать, на кого оформляется подписка - на организацию (юрлицо), горожанина (физлицо) или на льготника (неработающие пенсионеры, инвалиды 1-й и 2-й групп, воины-афганцы, ликвидаторы Чернобыльской аварии - при наличии соответствующего документа), и какой комплект - базовый (без приложения "Важные бумаги") и с приложением. В зависимости от выбранной категории и срока (от месяца до года), на который оформляется подписка, автоматически "выйдет" стоимость.Графу "Ф.И.О." рекомендуем заполнять только русскими буквами. Обязательно укажите адрес своей электронной почты - на него придет подтверждение об оплате.Номер вашего телефона может понадобиться для уточнения информации, особенно для подтверждения статуса льготника. Когда бланк будет заполнен, вы автоматически будете переведены на страницу "Статус заказа", где с помощью банковской карты сможете произвести оплату.Благодарим за сотрудничество!