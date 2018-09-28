Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 сентября 2018, 14:21



Норильская семья отсудила у авиакомпании деньги за невозвратные билеты.

И тем не менее женщине удалось доказать, что авиакомпания нарушила ее права. Она обратились в суд. И выиграла. Дело в том, что по закону даже невозвратные билеты можно вернуть, если есть уважительная причина – состояние здоровья пассажира. Ребенок заболел, мама взяла соответствующую справка у врача, заранее предупредила авиакомпанию об открывшихся обстоятельства. И если перевозчик не прислушался – это уже проблемы перевозчика. Теперь авиакомпания вынуждена заплатить 123 тысячи рублей с учетом штрафов и неустоек. Об этом случае написала "Комсомолка". Ситуации, когда вылет срывается по тем или иным причинам, случаются часто. Билеты стоят немало, просто так не выкинешь и на память не оставишь. По закону их можно вернуть и получить назад свои деньги. Как? Татьяна Багмет, начальник консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», рассказала, что существуют два типа билетов: возвратные и невозвратные. Название говорит само за себя. Отличаются они тем, что невозвратные билеты авиакомпании продают по низкой стоимости. Это вполне законно. Возвратный билет. - Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета более чем за 24 часа до окончания регистрации, то сумма билета возвращается полностью. За исключением фактически понесенных перевозчиком расходов*. - Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета менее чем за 24 часа до окончания регистрации, то сумма билета возвращается за минусом фактически понесенных затрат и минусом неустойки в размере 25% от провозной платы. Таким образом, пассажир может получить не более 75% от стоимости билетов. - Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета уже после окончания регистрации, то стоимость билета ему не возвращается. Даже если у него была уважительная причина. * В большинстве случаев авиабилеты (как и билеты на остальные виды транспорта) реализуются не самой авиакомпанией, а через посредников – билетные агентства, кассы. Они берут за свои услуги комиссионный сбор, как правило, он небольшой и может составлять от 100 до 500 рублей. Невозвратный билет. - Плата по общим правилам за него не возвращается. Исключения из правил, которые работают как для возвратных, так и для невозвратных билетов. - При отказе от полета в связи с болезнью самого пассажира либо члена семьи, который нуждается в его заботе. Необходимо будет до окончания времени регистрации представить документ, удостоверяющий обстоятельства. И тогда стоимость билета пассажиру вернут, не удерживая неустойку, но за вычетом тарифов и сборов. - Отказ от билетов в связи со значительной задержкой рейса. В таком случае стоимость авиабилетов также должна быть возвращена. (Например, если из-за задержки рейса пассажир не успевает пересесть на другой самолет / поезд / теплоход. Или меняются обстоятельства, ради которых пассажир должен был лететь.)

Просмотров:279 Семья из Норильска оказалась в непростой ситуации. Собрались в поездку, купили билеты заранее в оба конца. Лететь должны были из Красноярска в Москву и обратно. Купили самые дешевые билеты, так называемые невозвратные. За все заплатила чуть больше 30 тысяч рублей. Но неожиданно за две недели до вылета 5-летняя дочка серьезно заболела. Врач предупредил, что лечение займет месяц, летать самолетом девочке категорически нельзя. Мама позвонила на горячую линию авиакомпании и предупредила, что семья вынуждена отказаться от поездки. Направила в адрес перевозчика претензию с требованием возврата уплаченной суммы. Но деньги ей не вернули. Пояснили: не может быть и речи, вы ведь знали, что берете невозвратный билет, чего вы теперь от нас хотите?И тем не менее женщине удалось доказать, что авиакомпания нарушила ее права. Она обратились в суд. И выиграла. Дело в том, что по закону даже невозвратные билеты можно вернуть, если есть уважительная причина – состояние здоровья пассажира. Ребенок заболел, мама взяла соответствующую справка у врача, заранее предупредила авиакомпанию об открывшихся обстоятельства. И если перевозчик не прислушался – это уже проблемы перевозчика. Теперь авиакомпания вынуждена заплатить 123 тысячи рублей с учетом штрафов и неустоек. Об этом случае написала "Комсомолка".Ситуации, когда вылет срывается по тем или иным причинам, случаются часто. Билеты стоят немало, просто так не выкинешь и на память не оставишь. По закону их можно вернуть и получить назад свои деньги. Как?Татьяна Багмет, начальник консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», рассказала, что существуют два типа билетов: возвратные и невозвратные. Название говорит само за себя. Отличаются они тем, что невозвратные билеты авиакомпании продают по низкой стоимости. Это вполне законно.Возвратный билет.- Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета более чем за 24 часа до окончания регистрации, то сумма билета возвращается полностью. За исключением фактически понесенных перевозчиком расходов*.- Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета менее чем за 24 часа до окончания регистрации, то сумма билета возвращается за минусом фактически понесенных затрат и минусом неустойки в размере 25% от провозной платы. Таким образом, пассажир может получить не более 75% от стоимости билетов.- Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета уже после окончания регистрации, то стоимость билета ему не возвращается. Даже если у него была уважительная причина.* В большинстве случаев авиабилеты (как и билеты на остальные виды транспорта) реализуются не самой авиакомпанией, а через посредников – билетные агентства, кассы. Они берут за свои услуги комиссионный сбор, как правило, он небольшой и может составлять от 100 до 500 рублей.Невозвратный билет.- Плата по общим правилам за него не возвращается.Исключения из правил, которые работают как для возвратных, так и для невозвратных билетов.- При отказе от полета в связи с болезнью самого пассажира либо члена семьи, который нуждается в его заботе. Необходимо будет до окончания времени регистрации представить документ, удостоверяющий обстоятельства. И тогда стоимость билета пассажиру вернут, не удерживая неустойку, но за вычетом тарифов и сборов.- Отказ от билетов в связи со значительной задержкой рейса. В таком случае стоимость авиабилетов также должна быть возвращена. (Например, если из-за задержки рейса пассажир не успевает пересесть на другой самолет / поезд / теплоход. Или меняются обстоятельства, ради которых пассажир должен был лететь.)