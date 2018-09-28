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28 сентября 2018, 14:31



В Дудинке будут судить мужчину за кражу автоколес почти на 420 000. Ему грозит до шести лет колонии.

- Как установлено в ходе следствия, злоумышленник в течение нескольких дней демонтировал колеса с автомобилей марки «Урал». Сотрудникам полиции удалось изъять похищенное имущество. В настоящее время оно возвращено законному владельцу, - комментируют в пресс-службе полиции. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Материалы уже передали в суд. Если вину мужчины признают, ему может грозить до шести лет колонии.

Просмотров:179 В полицию с заявлением о краже пришел представитель нефтегазового добывающего предприятия, расположенного в 160 километрах от Дудинки. Мужчина рассказал: с их предприятия пропали 13 колес большегрузного транспорта. Общая стоимость колес – 420 000 рублей. Подозреваемого в краже нашли быстро – оперативники задержали водителя того же предприятия.- Как установлено в ходе следствия, злоумышленник в течение нескольких дней демонтировал колеса с автомобилей марки «Урал». Сотрудникам полиции удалось изъять похищенное имущество. В настоящее время оно возвращено законному владельцу, - комментируют в пресс-службе полиции.На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Материалы уже передали в суд. Если вину мужчины признают, ему может грозить до шести лет колонии.