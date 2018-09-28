Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 сентября 2018, 16:03



Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП на Ленинском пр-те с пострадавшим пешеходом. 26-летняя женщина доставлена в больницу.

В результате происшествия пешеход с полученными травмами доставлен в городскую больницу. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. На месте ДТП в отношении водителя были составлены административные материалы за тонировку передних стекол и несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. За совершение данного нарушение водитель может понести уголовное наказание по ст. 264 УК РФ. Госавтоинспекция Норильска обращается к пешеходам с настоятельной рекомендацией использвать световозвращающие элементы.

Просмотров:182 ДТП произошло накануне в районе дома № 17 на Ленинском проспекте. Около 23 часов 21-летний водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по Ленискому проспекту, при пересечении регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора выехал на перекресток с крайнего правого ряда, что запрещено требованием дорожных знаков или разметки. Там разрешено движение только направо. В результате маневра он совершил наезд на 26-летнюю норильчанку, которая, по предварительной версии, пересекала проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.В результате происшествия пешеход с полученными травмами доставлен в городскую больницу. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. На месте ДТП в отношении водителя были составлены административные материалы за тонировку передних стекол и несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. За совершение данного нарушение водитель может понести уголовное наказание по ст. 264 УК РФ.Госавтоинспекция Норильска обращается к пешеходам с настоятельной рекомендацией использвать световозвращающие элементы.