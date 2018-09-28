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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:42 Мастер-классы для юных норильчан провели игроки МФК «Норильский никель»
16:57 Заполярный филиал совершает наибольший объем закупок у краевых организаций, являясь флагманом в работе по развитию внутрикраевых кооперационных связей.
16:10 Три дня в Норильске Московский Театр Труда выдавал на-гора "Большую руду". Этот проект столичного АНО «Центр стратегических разработок Институт социальных теорий, экологии и искусства» - необычный дар в год 65-летия города норильчанам, для которых "руда - это наше все".
16:03 Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП на Ленинском пр-те с пострадавшим пешеходом. 26-летняя женщина доставлена в больницу.
14:31 В Дудинке будут судить мужчину за кражу автоколес почти на 420 000. Ему грозит до шести лет колонии.
14:21 Норильская семья отсудила у авиакомпании деньги за невозвратные билеты.
14:01 Просто и быстро. На бумажную версию городской газеты Норильска "Заполярная правда" теперь можно подписаться онлайн.
13:58 "Целевые показатели по повышению заработной платы в крае должны быть выполнены", - утверждают краевые чиновники.
13:57 Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Первый раз платежи вырастут с 1 января (на 1,7 процента), второй - с 1 июля (на 2,4 процента).
13:29 Норильчан с ограниченными возможностями приглашают принять участие в краевом фестивале самодеятельных театров (студий) "Северный ветер", который пройдет в Красноярске 16 и 17 ноября.
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