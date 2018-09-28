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28 сентября 2018, 16:10



Три дня в Норильске Московский Театр Труда выдавал на-гора "Большую руду". Этот проект столичного АНО «Центр стратегических разработок Институт социальных теорий, экологии и искусства» - необычный дар в год 65-летия города норильчанам, для которых "руда - это наше все".

О чем же "Большая руда" автора идеи и исполнителя главной роли харизматичного Михаила Тройника 55 лет спустя? На фоне огромных неоновых букв, из которых герои составляют на сцене то слова РУДА, то АД, то ДУРА или ДАР, разыграли многослойную, глубинную, как рудные залежи, историю парня из народа, не такого, как все... В энергичной команде Театра Труда - явно близкие по духу и пониманию творческой миссии молодые актёры, среди которых и столь открытый к общению, замечательный Евгений Харитонов из "Гоголь-Центра", которого недавно увидели в роли Льва Толстого в фильме Авдотьи Смирновой "История одного назначения". Интервью с создателями спектакля читайте на следующей неделе в "Заполярной правде".

Просмотров:129 Театр Труда работает в забытом, когда-то любимом соцреализмом, жанре производственной драмы. Создатели театра утверждают, что своими работами "хотят вернуть престиж простым рабочим профессиям - рударям, металлургам, строителям...", поэтому и переосмысливают известные сюжеты ушедшей советской эпохи. А первоисточник - повесть о трудовом подвиге «Большая руда», была написана Георгием Владимовым после поездки на Курскую магнитную аномалию. В 1963-м режиссер Василий Ордынский сделал экранизацию, где в главной роли - легендарный Евгений Урбанский, чьи экранные герои, вспомните и фильм "Коммунист", - воплощение лучшего и вечного в человеке, который и движет жизнь и историю вперед....О чем же "Большая руда" автора идеи и исполнителя главной роли харизматичного Михаила Тройника 55 лет спустя? На фоне огромных неоновых букв, из которых герои составляют на сцене то слова РУДА, то АД, то ДУРА или ДАР, разыграли многослойную, глубинную, как рудные залежи, историю парня из народа, не такого, как все...В энергичной команде Театра Труда - явно близкие по духу и пониманию творческой миссии молодые актёры, среди которых и столь открытый к общению, замечательный Евгений Харитонов из "Гоголь-Центра", которого недавно увидели в роли Льва Толстого в фильме Авдотьи Смирновой "История одного назначения".Интервью с создателями спектакля читайте на следующей неделе в "Заполярной правде".