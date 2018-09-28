Фото новости:

Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 сентября 2018, 16:10

Три дня в Норильске Московский Театр Труда выдавал на-гора "Большую руду". Этот проект столичного АНО «Центр стратегических разработок Институт социальных теорий, экологии и искусства» - необычный дар в год 65-летия города норильчанам, для которых "руда - это наше все".


Театр Труда работает в забытом, когда-то любимом соцреализмом, жанре производственной драмы. Создатели театра утверждают, что своими работами "хотят вернуть престиж простым рабочим профессиям - рударям, металлургам, строителям...", поэтому и переосмысливают известные сюжеты ушедшей советской эпохи. А первоисточник - повесть о трудовом подвиге «Большая руда», была написана Георгием Владимовым после поездки на Курскую магнитную аномалию. В 1963-м режиссер Василий Ордынский сделал экранизацию, где в главной роли - легендарный Евгений Урбанский, чьи экранные герои, вспомните и фильм "Коммунист", - воплощение лучшего и вечного в человеке, который и движет жизнь и историю вперед....
О чем же "Большая руда" автора идеи и исполнителя главной роли харизматичного Михаила Тройника 55 лет спустя? На фоне огромных неоновых букв, из которых герои составляют на сцене то слова РУДА, то АД, то ДУРА или ДАР, разыграли многослойную, глубинную, как рудные залежи, историю парня из народа, не такого, как все...
В энергичной команде Театра Труда - явно близкие по духу и пониманию творческой миссии молодые актёры, среди которых и столь открытый к общению, замечательный Евгений Харитонов из "Гоголь-Центра", которого недавно увидели в роли Льва Толстого в фильме Авдотьи Смирновой "История одного назначения".
Интервью с создателями спектакля читайте на следующей неделе в "Заполярной правде".
Просмотров:129
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 28 сентября 2018 
17:42   Мастер-классы для юных норильчан провели игроки МФК «Норильский никель» 16:57   Заполярный филиал совершает наибольший объем закупок у краевых организаций, являясь флагманом в работе по развитию внутрикраевых кооперационных связей.
16:10   Три дня в Норильске Московский Театр Труда выдавал на-гора "Большую руду". Этот проект столичного АНО «Центр ... 16:03   Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП на Ленинском пр-те с пострадавшим пешеходом. 26-летняя женщина доставлена в больницу.
14:31   В Дудинке будут судить мужчину за кражу автоколес почти на 420 000. Ему грозит до шести лет колонии. 14:21   Норильская семья отсудила у авиакомпании деньги за невозвратные билеты.
14:01   Просто и быстро. На бумажную версию городской газеты Норильска "Заполярная правда" теперь можно подписаться онлайн. 13:58   "Целевые показатели по повышению заработной платы в крае должны быть выполнены", - утверждают краевые чиновники.
13:57   Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Первый раз платежи вырастут с 1 января (на 1,7 процента), второй - с 1 июля (на 2,4 процента). 13:29   Норильчан с ограниченными возможностями приглашают принять участие в краевом фестивале самодеятельных театров (студий) "Северный ветер", который пройдет в Красноярске 16 и 17 ноября.
13:20   Главные изменения в российских законах с 1 октября. Нововведения затронут в первую очередь пенсионеров и предпринимателей. Кроме того, в стране изменятся правила регистрации брака. 13:14   Болезнь учебе не помеха. В управлении образования Норильска рассказали, как организовано обучение тех, кто в учебное время оказался в больнице.
10:14   Дудинка вошла в список городов, где будут реализованы проекты по развитию портовой инфраструктуры. 10:08   Марианна Захарова, руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов "Норникеля", возглавила ТОП лучших правовиков.
09:51   В ресторане в Дудинке экономили на средстве для мытья посуды. 09:36   За миллионный долг по алиментам жительница Дудинки отработает 80 часов.

 27 сентября 2018 
18:50   Госдума утвердила смену часового пояса Волгоградской области. Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем чтении закон, ... 18:22   Сегодня в норильском театре драмы после творческих каникул состоялся сбор труппы. Артисты отдохнули и готовы к ярким творческим подвигам.
18:07   Мусорный вопрос. В Норильске определили оператора, который займется сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов. Им стала компания «РостТех». 16:06   Красноярский край прирос миллионерами. Управление ФНС представило предвари­тельные итоги декларационной кампании 2018 года.
15:58   В норильской школе № 28 прошли мероприятия Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. 15:55   5 октября к 65-летию норильского образования готовятся мероприятия в школах и на культурных площадках города.
13:55   Завтра в Норильске пройдет день бесплатной юридической помощи. 13:55   Верхушку Красноярского медуниверситета уличили в коррупции.
13:03   В Красноярском крае стартовала акция "Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем", посвященная поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. 12:42   Фасад здания Дома физической культуры заиграл новыми красками.
10:58   Житель Таймыра перевел мошеннику 600 тысяч рублей за снегоход «Ямаха». 10:52   По материалам прокурорской проверки в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр.

 26 сентября 2018 
18:53   Вопрос-ответ. Сегодня главврачи держали ответ перед горожанами. Это была третья в этом году встреча горожан с руководителями медицинских учреждений. 18:00   Норильские полицейские сегодня вернулись из полугодовой командировки в Дагестан. Великолепную семерку встречали коллеги, родные и близкие.
17:21   Красноярскстат проанализировал, как изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в Красноярском крае в январе-августе 2018 года. 16:52   Стартовала рекламная кампания пробной переписи населения 2018 года.
16:50   Теперь предприниматели могут приватизировать площади, находящиеся в аренде, бессрочно, в любое время. 16:43   В Норильске наградили лучших воспитателей и работников детских садов.
16:35   Садово-парковые скамейки и урны для сбора мусора? Площадка для торговли? Событийная площадка со сценой? Спортивное оборудование? ... 16:24   МФК «Норильский никель» приглашает болельщиков на официальное знакомство с новичками команды.
16:22   Норильчанин стал чемпионом и призером первенства и чемпионата Красноярского края по плаванию. 16:18   Раиса Кармазина уточнила пенсионный возраст для жителей Крайнего Севера.
15:43   В Норильске пройдет третий юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Мишка». 14:49   Норильчане заняли первое общекомандное место на открытом краевом турнире по боксу памяти Р. Ф. Давыдова.
14:33   Правительство внесло в Госдуму законопроект о ликвидации ГУПов и МУПов. 14:24   Воздух в Красноярске и Норильске сделают чище на деньги нацпроекта «Экология».
14:22   26 сентября ожидается мощная магнитная буря. 11:52   Прокуратурой города Норильска в суд направлено уголовное дело в отношении матери, жестоко избившей своего ребенка.
11:35   Полиция проводит проверку по факту нападения на норильского активиста. Нападавшим придется ответить за побои и повреждение личного имущества по Административному и Уголовному кодексу. 10:15   Первый штраф за съемку квадрокоптером.
10:09   Золото выставки юных изобретателей в Индонезии досталось россиянам. У норильчан - серебро! Завтра норильские участники проведут пресс-конференцию по итогам работы выставки. 09:58   За сутки в Красноярском крае зафиксировано сразу 16 краж с банковских карт.

 25 сентября 2018 
16:56   Новый политический сезон норильские депутаты открыли заседанием седьмой сессии НГСД 16:54   Депутат Наталья Плотникова удостоена благодарности председателя Совета Федерации




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх