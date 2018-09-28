Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 сентября 2018, 16:57



Заполярный филиал совершает наибольший объем закупок у краевых организаций, являясь флагманом в работе по развитию внутрикраевых кооперационных связей.

Говоря о том, насколько результативна программа кооперации краевых компаний и какова динамика за последние три года, Анатолий Цыкалов отметил, что за этот период объем внутрирегиональной кооперации увеличился на 40%. Абсолютные величины растут и уже перевалили за 70 млрд рублей, а это - дополнительные рабочие места, разработка и выпуск новых видов продукции, новые технологии и материалы. «Совместно с «Норникелем» мы успешно перешли на следующий качественный уровень – от общения в кабинетах к общению на производстве, отметил министр. В свою очередь директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин подчеркнул, что ЗФ готов развивать региональную кооперацию. Компания ведет открытую политику в части организации закупочных процедур - товаров и услуг. «За первые восемь месяцев 2018 года мы провели 1080 конкурсов, в 800 из них были представители предприятий Красноярского края, из которых 633 предприятия стали победителями конкурса. Если перевести это на цифры, то наша компания за девять месяцев приобрела у краевых предприятий товаров на 2,2 млрд рублей, а также услуг – на 6,6 млрд», - пояснил Николай Уткин.

Просмотров:131 В Норильске завершилась бизнес-миссия, организованная министерством промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. В рамках трехдневной рабочей поездки в Норильск представители 19 региональных компаний посетили производственные площадки Заполярного филиала и дочерних предприятий, ознакомились с производственными процессами и потребностями предприятий в оборудовании и материалах, а также провели деловые встречи с профильными специалистами. На совещании под представительством министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Анатолия Цыкалова подвели итоги в работе по развитию кооперационных связей. В 2017 году у краевых поставщиков "Норникель" закупил оборудования и различных ресурсов на общую сумму 14 млрд 810 млн рублей.Говоря о том, насколько результативна программа кооперации краевых компаний и какова динамика за последние три года, Анатолий Цыкалов отметил, что за этот период объем внутрирегиональной кооперации увеличился на 40%. Абсолютные величины растут и уже перевалили за 70 млрд рублей, а это - дополнительные рабочие места, разработка и выпуск новых видов продукции, новые технологии и материалы. «Совместно с «Норникелем» мы успешно перешли на следующий качественный уровень – от общения в кабинетах к общению на производстве, отметил министр. В свою очередь директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин подчеркнул, что ЗФ готов развивать региональную кооперацию. Компания ведет открытую политику в части организации закупочных процедур - товаров и услуг. «За первые восемь месяцев 2018 года мы провели 1080 конкурсов, в 800 из них были представители предприятий Красноярского края, из которых 633 предприятия стали победителями конкурса. Если перевести это на цифры, то наша компания за девять месяцев приобрела у краевых предприятий товаров на 2,2 млрд рублей, а также услуг – на 6,6 млрд», - пояснил Николай Уткин.