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28 сентября 2018, 17:42



Мастер-классы для юных норильчан провели игроки МФК «Норильский никель»

«Было одновременно неожиданно и интересно. Мы пообщались с футболистами, они рассказали нам много интересного. Ну, а как они владеют мячом и играют в мини-футбол – это фантастика! Против них, конечно, сложно было играть, но было очень увлекательно. Мы показали им, что тоже умеем играть. В итоге мы им, конечно, проиграли, но повторюсь, было очень интересно», - приводит слова ученика 5-й гимназии Кирилла Павлова официальный сайт МФК «Норильский никель».

Просмотров:125 Встречи норильских школьников с игроками заполярного клуба стали традиционными. Мастера кожаного мяча начали тренировку с обязательной разминки, после чего показали ребятам основные элементы игры и под конец встречи закрепили с ними полученный результат товарищеским мини-турниром. После мастер-класса школьники смогли побеседовать с футболистами и сделать с ними фотографии на память.«Было одновременно неожиданно и интересно. Мы пообщались с футболистами, они рассказали нам много интересного. Ну, а как они владеют мячом и играют в мини-футбол – это фантастика! Против них, конечно, сложно было играть, но было очень увлекательно. Мы показали им, что тоже умеем играть. В итоге мы им, конечно, проиграли, но повторюсь, было очень интересно», - приводит слова ученика 5-й гимназии Кирилла Павлова официальный сайт МФК «Норильский никель».