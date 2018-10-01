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1 октября 2018, 12:55



Стартовал российский этап эстафеты огня зимней Универсиады-2019, который охватит 30 крупных городов.

Напомним, эстафета огня зимней Универсиады-2019 стартовала 20 сентября в Италии в Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алматы (Казахстан) и Харбина (КНР). Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске – столице Студенческих игр. Из Москвы огонь зимней Универсиады-2019 отправится в Калининград, где эстафета пройдет 3 октября.

Просмотров:164 Первой в нашей стране огонь зимней Универсиады-2019 встретила Москва. Колбу с огнем зимней Универсиады-2019 на сцену вынес глава Красноярска Сергей Еремин. Первым среди факелоносцев в Москве огонь принял олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах Павел Колобков. Общая протяженность маршрута эстафеты огня в столице – 7500 м. Огонь по улицам Москвы пронесли 57 факелоносцев, среди которых министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин, директор Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Ксения Разуваева, старший вице-президент – финансовый директор компании «Норникель» Сергей Малышев, президент Siberian Wellness Татьяна Гороховская и другие. «Для нашей компании большая честь быть генеральным партнером Всемирных студенческих игр, – говорит старший вице-президент – финансовый директор компании «Норникель» Сергей Малышев. – Крупнейший производственный актив «Норникеля» расположен на севере Красноярского края. Поэтому для нас важно поддержать масштабное международное спортивное событие, которое пройдет в столице этого региона. Главным достижением грядущей зимней Универсиады-2019 мы будем считать максимальное вовлечение молодежи в спортивную жизнь, признание важности активной жизненной позиции и здорового образа жизни».Напомним, эстафета огня зимней Универсиады-2019 стартовала 20 сентября в Италии в Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алматы (Казахстан) и Харбина (КНР). Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске – столице Студенческих игр. Из Москвы огонь зимней Универсиады-2019 отправится в Калининград, где эстафета пройдет 3 октября.