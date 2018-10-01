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1 октября 2018, 13:09



Глава города и председатель городского Совета депутатов поздравили архитекторов с Всемирным днем архитектуры.

Без преувеличения людей вашей профессии смело можно называть «родителями» города. И много лет назад, когда Норильск только начинал строиться, и в наши дни, когда мы вновь стоим на пороге «стройки века» в нашем городе, у истоков всех этих процессов стояли именно вы, архитекторы. Ваши профессиональные знания, безукоризненная работа и тяга к прекрасному, о которых мы мало задумываемся в повседневной жизни, являются прочной основой не только героического прошлого, но и яркого будущего нашего родного Норильска. С вашей помощью мы сделаем Крайний Север местом, откуда не захочется уезжать. Спасибо вам за ваш высокий профессионализм, который мы каждый день видим в зданиях и сооружениях Норильска. Здоровья вам, семейного благополучия, новых творческих идей и обязательного их воплощения в жизнь!" Глава города Норильска Р. В. Ахметчин, председатель Норильского городского Совета депутатов А. А. Пестряков

Просмотров:161 В поздравлении, в частности, сказано: "Уважаемые архитекторы Норильска, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!Без преувеличения людей вашей профессии смело можно называть «родителями» города. И много лет назад, когда Норильск только начинал строиться, и в наши дни, когда мы вновь стоим на пороге «стройки века» в нашем городе, у истоков всех этих процессов стояли именно вы, архитекторы. Ваши профессиональные знания, безукоризненная работа и тяга к прекрасному, о которых мы мало задумываемся в повседневной жизни, являются прочной основой не только героического прошлого, но и яркого будущего нашего родного Норильска. С вашей помощью мы сделаем Крайний Север местом, откуда не захочется уезжать. Спасибо вам за ваш высокий профессионализм, который мы каждый день видим в зданиях и сооружениях Норильска. Здоровья вам, семейного благополучия, новых творческих идей и обязательного их воплощения в жизнь!"Глава города Норильска Р. В. Ахметчин, председатель Норильского городского Совета депутатов А. А. Пестряков