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1 октября 2018, 16:27



Сегодня в Норильск прилетели руководители Фонда регионального оператора по утилизации мусора для определения фронта работ и заключения договоров с подрядчиками.

В течение трех дней генеральный директор компании и руководитель департамента регионального оператора в Норильске и Дудинке будут решать организационные вопросы: намечать планы с муниципальными властями, определять фронт работ, встречаться с потенциальными подрядчиками – уже сейчас о своей готовности сотрудничать заявили семь транспортных компаний. В перспективе – и отлаживание системы вывоза мусора из города, и строительство завода по утилизации ТКО, а как следствие - утилизация имеющихся свалок и рекультивация земель. Тарифы, по которым будет работать оператор, определятся после того, как четко будут прописаны все этапы работы регоператора. Представители компании уверены, что к ноябрю мы будем точно знать все цифры. И только тогда можно будет заключать договоры на вывоз мусора с частными компаниями, можно будет рассчитать тариф, который собственники жилья увидят в своих платежках. Напомним, в соответствии со статьей 24.6 Федерального закона сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. С 1 января 2019 года управляющие компании готовятся передать функции по вывозу мусора новому фонду. Как следствие, из жилищной услуги в квартплате соответствующий пункт уйдет, но добавится отдельная строка - оплата работы нового регионального оператора. Подробное интервью с представителями регионального оператора по утилизации ТКО читайте в одном из ближайших выпусков "Заполярной правды".

Просмотров:157 Компания «Росттех» работает в Красноярске на рынке утилизации твердых коммунальных отходов уже 28 лет, занимается вывозом, утилизацией, обезвреживанием отходов. Сегодня же, со вступлением в силу Закона «Об отходах производства и потребления», компания заявила о своей готовности стать региональным оператором по утилизации ТКО не только в Красноярске, но и на территориях Зеленогорска, Железногорска, Дивногорска, Дудинки и, конечно, Норильска.В течение трех дней генеральный директор компании и руководитель департамента регионального оператора в Норильске и Дудинке будут решать организационные вопросы: намечать планы с муниципальными властями, определять фронт работ, встречаться с потенциальными подрядчиками – уже сейчас о своей готовности сотрудничать заявили семь транспортных компаний. В перспективе – и отлаживание системы вывоза мусора из города, и строительство завода по утилизации ТКО, а как следствие - утилизация имеющихся свалок и рекультивация земель.Тарифы, по которым будет работать оператор, определятся после того, как четко будут прописаны все этапы работы регоператора. Представители компании уверены, что к ноябрю мы будем точно знать все цифры. И только тогда можно будет заключать договоры на вывоз мусора с частными компаниями, можно будет рассчитать тариф, который собственники жилья увидят в своих платежках.Напомним, в соответствии со статьей 24.6 Федерального закона сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.С 1 января 2019 года управляющие компании готовятся передать функции по вывозу мусора новому фонду. Как следствие, из жилищной услуги в квартплате соответствующий пункт уйдет, но добавится отдельная строка - оплата работы нового регионального оператора.Подробное интервью с представителями регионального оператора по утилизации ТКО читайте в одном из ближайших выпусков "Заполярной правды".