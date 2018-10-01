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1 октября 2018, 16:29



Интереснейшими, теплыми, семейными концертными программами отметил Норильск День пожилого человека. В Кайерканской детской школе искусств не только пели и танцевали, там дегустировали пироги, приготовленные бабушками и по бабушкиным рецептам.

А затем состоялся концерт, в котором приняли участие воспитанники детских садов «Полянка» и «Голубок» со своими бабушками, юные артисты из ансамблей «Самоцветы» и «Ровесник» Дома детского творчества, ансамбль казачьей песни «Горлица» и инструментальный «Мисс-квартет» из КДШИ. Пели для гостей праздника и Александр Хаджаев, Наталья Чернявская, Михаил Подоляк. Праздничные сувениры получили жители Кайеркана, отметившие в этом, юбилейном для города, году свое 65-летие. Ровесники Норильска стали настоящими героями мероприятия. Завершилась праздничная программа мастер-классами - по изготовлению сувениров северной тематики от народной самодеятельной студии «Золотые руки» по изобразительному искусству «Рисуем море», большой интерес вызвал и мастер-класс Валентины Никитич по высаживанию и выращиванию комнатных растений «Вырасти свою фиалку». Изготовленные броши, декоративные подвески, картины и высаженные цветы стали уникальными сувенирами для их создателей. Фото Дмитрия Бакланова, КДЦ «Юбилейный»

Просмотров:130 В Кайерканской детской школе искусств в день праздника гостей почти на пороге встречали вкуснейшим угощением: пироги по рецептам бабушек, которые пекли девчонки из школы №45, расходились с невероятной скоростью. Так получилось, что к участию в конкурсе «Бабушкин пирог» организаторы, КДЦ «Юбилейный», приглашали всех желающих - и активных взрослых горожан, и школьников. Откликнулись три умелицы-пенсионерки и группа из 17 человек 45-й школы. Девочки 7-го и 9-го классов сами и с помощью родителей и педагогов испекли 11 самых разных пирогов, представленных несколькими командами: с ягодами, шоколадом, фруктами и сгущенкой. Виновники торжества нахваливали выпечку, отмечали, что рецепты действительно те самые, которые сами они помнят с детства. В номинации «Бабушкин рецепт» победил пирог Юлии Старовойтовой, которой зрители отдали предпочтение в ходе голосования. Впрочем, разрыв в количестве голосов за другие пироги был очень небольшой – все кулинарные произведения были замечательными. А вот в номинации «Выпечка от бабушки» дегустаторы не смогли определить лучшую мастерицу, поэтому награды тут достались всем участницам: Валентине Волошиной, Тамаре Кашкиной и Алине Крамаревой.А затем состоялся концерт, в котором приняли участие воспитанники детских садов «Полянка» и «Голубок» со своими бабушками, юные артисты из ансамблей «Самоцветы» и «Ровесник» Дома детского творчества, ансамбль казачьей песни «Горлица» и инструментальный «Мисс-квартет» из КДШИ. Пели для гостей праздника и Александр Хаджаев, Наталья Чернявская, Михаил Подоляк. Праздничные сувениры получили жители Кайеркана, отметившие в этом, юбилейном для города, году свое 65-летие. Ровесники Норильска стали настоящими героями мероприятия.Завершилась праздничная программа мастер-классами - по изготовлению сувениров северной тематики от народной самодеятельной студии «Золотые руки» по изобразительному искусству «Рисуем море», большой интерес вызвал и мастер-класс Валентины Никитич по высаживанию и выращиванию комнатных растений «Вырасти свою фиалку». Изготовленные броши, декоративные подвески, картины и высаженные цветы стали уникальными сувенирами для их создателей.Фото Дмитрия Бакланова, КДЦ «Юбилейный»