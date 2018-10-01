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1 октября 2018, 17:06



В Норильске появился Саша Петряев. На этот раз - артист. В норильском театре драмы пополнение.

Двое из прибывших - новоиспеченные выпускники актерских вузов, это Андрей Федоров, закончивший Красноярский государственный институт искусств, и Александр Петряев, за плечами которого Екатеринбургский государственный театральный вуз. Александр говорит, что видит себя на сцене героем-любовником, между тем мечтает о характерных ролях: "готов сыграть старика или даже уродца какого-нибудь…". Андрей еще не знает своего амплуа и просто стремится попасть на норильскую сцену, о которой он слышал много хорошего в родном Красноярске. Евгения Воронова - актриса, родившаяся в Севастополе и приехавшая из Мичуринского драматического театра. Ее стаж в профессии значителен - 10 лет. Типаж Евгении на материковских сценах - "главная героиня", а в послужном списке кроме театральных работ значатся и кинематографические. Здесь девушку сразу ввели в норильские постановки "Бременские музканты", "С любимыми не расставайтесь", "Примадонны" и другие. Еще одно заметное приобретение нашей труппы - Заслуженный артист Республики Башкортостан Сергей Дербенцев. Сергея отличает не только солидный послужной список, но и редкая фактура. 15 лет он отдал Стерлитамакской драме, где слыл одним из ведущих артистов труппы, мастером сцены. Приезд в Норильск для него связан с желанием особых перемен в жизни. "Я чувствую - тут команда интересная, интересные проекты меня ждут, и хочу попробовать свои силы", - признался актер. "Состав актеров пополнился неординарными личностями. В остальном - посмотрим, приживутся ли у нас новые артисты, - комментирует ситуацию главный режиссер, - в Норильске не все так просто: кто-то не выдерживает климата, других пугает отдаленность от материка. И потом - наш театр бурлит: тут надо очень много работать". Напомним, обновление трупы произошло накануне начала 78-го творческого сезона, который в Заполярном театре драмы откроется 11 октября спектаклем по произведению А.С. Пушкина "Пиковая дама".

Просмотров:139 Коллектив норильского театра драмы за лето заметно обновился: актерский состав пополнили артисты разных возрастных диапазонов и типажей. На смену покинувших самую северную сцену Полины Беляниной и Олега Корныльева по приглашению нашего театра приехали сразу четверо новых артистов! На сборе труппы новичков представила главный режиссер нашей "маяковки" Анна Бабанова.Двое из прибывших - новоиспеченные выпускники актерских вузов, это Андрей Федоров, закончивший Красноярский государственный институт искусств, и Александр Петряев, за плечами которого Екатеринбургский государственный театральный вуз.Александр говорит, что видит себя на сцене героем-любовником, между тем мечтает о характерных ролях: "готов сыграть старика или даже уродца какого-нибудь…". Андрей еще не знает своего амплуа и просто стремится попасть на норильскую сцену, о которой он слышал много хорошего в родном Красноярске.Евгения Воронова - актриса, родившаяся в Севастополе и приехавшая из Мичуринского драматического театра. Ее стаж в профессии значителен - 10 лет. Типаж Евгении на материковских сценах - "главная героиня", а в послужном списке кроме театральных работ значатся и кинематографические. Здесь девушку сразу ввели в норильские постановки "Бременские музканты", "С любимыми не расставайтесь", "Примадонны" и другие.Еще одно заметное приобретение нашей труппы - Заслуженный артист Республики Башкортостан Сергей Дербенцев. Сергея отличает не только солидный послужной список, но и редкая фактура. 15 лет он отдал Стерлитамакской драме, где слыл одним из ведущих артистов труппы, мастером сцены. Приезд в Норильск для него связан с желанием особых перемен в жизни. "Я чувствую - тут команда интересная, интересные проекты меня ждут, и хочу попробовать свои силы", - признался актер."Состав актеров пополнился неординарными личностями. В остальном - посмотрим, приживутся ли у нас новые артисты, - комментирует ситуацию главный режиссер, - в Норильске не все так просто: кто-то не выдерживает климата, других пугает отдаленность от материка. И потом - наш театр бурлит: тут надо очень много работать".Напомним, обновление трупы произошло накануне начала 78-го творческого сезона, который в Заполярном театре драмы откроется 11 октября спектаклем по произведению А.С. Пушкина "Пиковая дама".