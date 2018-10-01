Фото новости:

Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
1 октября 2018, 17:08

Норильчане поступают в ведущие вузы России, причем половина из них учатся бесплатно.


43% процента выпускников получили высокие баллы по сдаваемым предметам ЕГЭ. Как результат - в высшие учебные заведения летом 2018 года поступили 73 процента от общего количества выпускников. Из них, по данным норильского управления образования, 15 процентов ребят поступили в вузы Санкт-Петербурга, 11 процентов грызут гранит науки в Красноярске, 7 процентов - в Москве. 11 процентов выпускников обучаются в Норильске. Норильские ребята выбрали такие ведущие столичные вузы как Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский энергетический университет, МГТУ им. Баумана и др. Выпускники 2018 года замахнулись даже на такие институты, как ГИТИС, Российская академия музыки им. Гнесиных, МГИМО и другие, и были зачислены туда как студенты первых курсов. 28 процентов от общего числа бывших одиннадцатиклассников поступили в вузы других городов. Судя по количеству поступивших, среди наиболее востребованных у норильчан являются вузы Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Белгорода, Краснодара, Казани, Волгограда и других. За пределами Российской Федерации поступает и учится в среднем один процент выпускников (в основном это Украина). Данная цифра соответствует и этому году.
И последний штрих "к портрету" - процент поступивших в вузы на бюджетной основе среди норильчан также весьма высок - 54%. На платной основе получают образование 46%. Напомним, в этом году из 1200 выпускников норильских школ 151 получил аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль "За особые успехи в учении".
Просмотров:150
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 1 октября 2018 
17:31   Авиакомпания Nordstar запустила новые рационы дополнительного питания на рейсах из Москвы. 17:19   Родители детей-инвалидов могут получить адресную единовременную материальную помощь на приобретение слухового аппарата для ребенка-инвалида.
17:14   В Норильске подвели итоги третьего юношеского турнира «Полярный Мишка». Лучшей в розыгрыше стала команда школы № 37. 17:08   Норильчане поступают в ведущие вузы России, причем половина из них учатся бесплатно.
17:06   В Норильске появился Саша Петряев. На этот раз - артист. В норильском театре драмы пополнение. 16:29   Интереснейшими, теплыми, семейными концертными программами отметил Норильск День пожилого человека. В Кайерканской детской школе искусств не ...
16:27   Сегодня в Норильск прилетели руководители Фонда регионального оператора по утилизации мусора для определения фронта работ и заключения договоров с подрядчиками. 13:09   Глава города и председатель городского Совета депутатов поздравили архитекторов с Всемирным днем архитектуры.
12:55   Стартовал российский этап эстафеты огня зимней Универсиады-2019, который охватит 30 крупных городов.

 28 сентября 2018 
17:42   Мастер-классы для юных норильчан провели игроки МФК «Норильский никель». 16:57   Заполярный филиал совершает наибольший объем закупок у краевых организаций, являясь флагманом в работе по развитию внутрикраевых кооперационных связей.
16:10   Три дня в Норильске Московский Театр Труда выдавал на-гора "Большую руду". Этот проект столичного АНО «Центр ... 16:03   Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП на Ленинском пр-те с пострадавшим пешеходом. 26-летняя женщина доставлена в больницу.
14:31   В Дудинке будут судить мужчину за кражу автоколес почти на 420 000. Ему грозит до шести лет колонии. 14:21   Норильская семья отсудила у авиакомпании деньги за невозвратные билеты.
14:01   Просто и быстро. На бумажную версию городской газеты Норильска "Заполярная правда" теперь можно подписаться онлайн. 13:58   "Целевые показатели по повышению заработной платы в крае должны быть выполнены", - утверждают краевые чиновники.
13:57   Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Первый раз платежи вырастут с 1 января (на 1,7 процента), второй - с 1 июля (на 2,4 процента). 13:29   Норильчан с ограниченными возможностями приглашают принять участие в краевом фестивале самодеятельных театров (студий) "Северный ветер", который пройдет в Красноярске 16 и 17 ноября.
13:20   Главные изменения в российских законах с 1 октября. Нововведения затронут в первую очередь пенсионеров и предпринимателей. Кроме того, в стране изменятся правила регистрации брака. 13:14   Болезнь учебе не помеха. В управлении образования Норильска рассказали, как организовано обучение тех, кто в учебное время оказался в больнице.
10:14   Дудинка вошла в список городов, где будут реализованы проекты по развитию портовой инфраструктуры. 10:08   Марианна Захарова, руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов "Норникеля", возглавила ТОП лучших правовиков.
09:51   В ресторане в Дудинке экономили на средстве для мытья посуды. 09:36   За миллионный долг по алиментам жительница Дудинки отработает 80 часов.

 27 сентября 2018 
18:50   Госдума утвердила смену часового пояса Волгоградской области. Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем чтении закон, ... 18:22   Сегодня в норильском театре драмы после творческих каникул состоялся сбор труппы. Артисты отдохнули и готовы к ярким творческим подвигам.
18:07   Мусорный вопрос. В Норильске определили оператора, который займется сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов. Им стала компания «РостТех». 16:06   Красноярский край прирос миллионерами. Управление ФНС представило предвари­тельные итоги декларационной кампании 2018 года.
15:58   В норильской школе № 28 прошли мероприятия Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. 15:55   5 октября к 65-летию норильского образования готовятся мероприятия в школах и на культурных площадках города.
13:55   Завтра в Норильске пройдет день бесплатной юридической помощи. 13:55   Верхушку Красноярского медуниверситета уличили в коррупции.
13:03   В Красноярском крае стартовала акция "Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем", посвященная поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. 12:42   Фасад здания Дома физической культуры заиграл новыми красками.
10:58   Житель Таймыра перевел мошеннику 600 тысяч рублей за снегоход «Ямаха». 10:52   По материалам прокурорской проверки в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр.

 26 сентября 2018 
18:53   Вопрос-ответ. Сегодня главврачи держали ответ перед горожанами. Это была третья в этом году встреча горожан с руководителями медицинских учреждений. 18:00   Норильские полицейские сегодня вернулись из полугодовой командировки в Дагестан. Великолепную семерку встречали коллеги, родные и близкие.
17:21   Красноярскстат проанализировал, как изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в Красноярском крае в январе-августе 2018 года. 16:52   Стартовала рекламная кампания пробной переписи населения 2018 года.
16:50   Теперь предприниматели могут приватизировать площади, находящиеся в аренде, бессрочно, в любое время. 16:43   В Норильске наградили лучших воспитателей и работников детских садов.
16:35   Садово-парковые скамейки и урны для сбора мусора? Площадка для торговли? Событийная площадка со сценой? Спортивное оборудование? ... 16:24   МФК «Норильский никель» приглашает болельщиков на официальное знакомство с новичками команды.
16:22   Норильчанин стал чемпионом и призером первенства и чемпионата Красноярского края по плаванию. 16:18   Раиса Кармазина уточнила пенсионный возраст для жителей Крайнего Севера.
15:43   В Норильске пройдет третий юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Мишка». 14:49   Норильчане заняли первое общекомандное место на открытом краевом турнире по боксу памяти Р. Ф. Давыдова.
14:33   Правительство внесло в Госдуму законопроект о ликвидации ГУПов и МУПов.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх