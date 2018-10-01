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1 октября 2018, 17:08



Норильчане поступают в ведущие вузы России, причем половина из них учатся бесплатно.

И последний штрих "к портрету" - процент поступивших в вузы на бюджетной основе среди норильчан также весьма высок - 54%. На платной основе получают образование 46%. Напомним, в этом году из 1200 выпускников норильских школ 151 получил аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль "За особые успехи в учении".

Просмотров:150 43% процента выпускников получили высокие баллы по сдаваемым предметам ЕГЭ. Как результат - в высшие учебные заведения летом 2018 года поступили 73 процента от общего количества выпускников. Из них, по данным норильского управления образования, 15 процентов ребят поступили в вузы Санкт-Петербурга, 11 процентов грызут гранит науки в Красноярске, 7 процентов - в Москве. 11 процентов выпускников обучаются в Норильске. Норильские ребята выбрали такие ведущие столичные вузы как Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский энергетический университет, МГТУ им. Баумана и др. Выпускники 2018 года замахнулись даже на такие институты, как ГИТИС, Российская академия музыки им. Гнесиных, МГИМО и другие, и были зачислены туда как студенты первых курсов. 28 процентов от общего числа бывших одиннадцатиклассников поступили в вузы других городов. Судя по количеству поступивших, среди наиболее востребованных у норильчан являются вузы Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Белгорода, Краснодара, Казани, Волгограда и других. За пределами Российской Федерации поступает и учится в среднем один процент выпускников (в основном это Украина). Данная цифра соответствует и этому году.И последний штрих "к портрету" - процент поступивших в вузы на бюджетной основе среди норильчан также весьма высок - 54%. На платной основе получают образование 46%. Напомним, в этом году из 1200 выпускников норильских школ 151 получил аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль "За особые успехи в учении".