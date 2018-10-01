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1 октября 2018, 17:14



В Норильске подвели итоги третьего юношеского турнира «Полярный Мишка». Лучшей в розыгрыше стала команда школы № 37.

В первый игровой день состоялись отборочные встречи, по итогам которых в следующий раунд прошли команды школ № 7, 42 и 37, а также гимназии № 1. В полуфинале оступились команды школы № 7 и гимназии № 1, которые и разыграли между собой бронзовые медали – победу праздновали игроки 7-й школы (наставники Руслан Кудзиев и Павел Соколов). Финал турнира, в котором встретились школы № 42 и 37, получился ярким и динамичным. Ни одна из команд не хотела уступать, основное время завершилось боевой ничьей – 2:2, и только в серии послематчевых пенальти сильнее оказались ученики кайерканской 37-й школы (наставники Дмитрий Будин и Данил Кутузов). По итогам турнира были определены и лучшие игроки, которые были отмечены индивидуальными наградами: лучшим нападающим стал Гурбан Гурбанов, лучший бомбардиром – Никита Корбин (оба из школы № 42), полезным игроком был признан Дмитрий Изиляев (гимназия № 1), лучшим защитником – Андрей Макаров (школа № 7), а лучшим вратарем – Сергей Деденев (школа № 37).

Просмотров:125 В состязаниях, прошедших в ДФК и организованных МФК «Норильский никель», приняли участие 12 школьных команд из Норильска и Дудинки. Особенностью турнира стало то, что дружины возглавляли профессиональные игроки МФК «Норильский никель».В первый игровой день состоялись отборочные встречи, по итогам которых в следующий раунд прошли команды школ № 7, 42 и 37, а также гимназии № 1. В полуфинале оступились команды школы № 7 и гимназии № 1, которые и разыграли между собой бронзовые медали – победу праздновали игроки 7-й школы (наставники Руслан Кудзиев и Павел Соколов).Финал турнира, в котором встретились школы № 42 и 37, получился ярким и динамичным. Ни одна из команд не хотела уступать, основное время завершилось боевой ничьей – 2:2, и только в серии послематчевых пенальти сильнее оказались ученики кайерканской 37-й школы (наставники Дмитрий Будин и Данил Кутузов).По итогам турнира были определены и лучшие игроки, которые были отмечены индивидуальными наградами: лучшим нападающим стал Гурбан Гурбанов, лучший бомбардиром – Никита Корбин (оба из школы № 42), полезным игроком был признан Дмитрий Изиляев (гимназия № 1), лучшим защитником – Андрей Макаров (школа № 7), а лучшим вратарем – Сергей Деденев (школа № 37).