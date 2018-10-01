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1 октября 2018, 17:19



Родители детей-инвалидов могут получить адресную единовременную материальную помощь на приобретение слухового аппарата для ребенка-инвалида.

Размер адресной материальной помощи определяется разницей между стоимостью слухового аппарата, самостоятельно приобретенным родителем (законным представителем) ребенка-инвалида, и выплаченной филиалом ФСС компенсации, но не более 100 тысяч рублей. Для получения адресной материальной помощи родители (законные представители) ребенка-инвалида вправе по своему выбору обратиться в министерство социальной политики Красноярского края (далее – министерство) либо краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» лично с письменным заявлением о предоставлении адресной материальной помощи с указанием почтового адреса или счета, открытого в российской кредитной организации. К заявлению прилагаются следующие документы: копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; копия решения суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Красноярского края (представляется в случае, если заявитель не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского края); копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида; копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; копия документа, подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью; согласие на обработку персональных данных заявителя; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (представляется по собственной инициативе). Более подробную консультацию по данному вопросу можно получить в управлении социальной политики.

Просмотров:118 Адресная материальная помощь выплачивается в случае, если стоимость слухового аппарата, самостоятельно приобретенного родителем (законным представителем) ребенка-инвалида, превышает размер компенсации, выплаченной филиалом ФСС.Размер адресной материальной помощи определяется разницей между стоимостью слухового аппарата, самостоятельно приобретенным родителем (законным представителем) ребенка-инвалида, и выплаченной филиалом ФСС компенсации, но не более 100 тысяч рублей.Для получения адресной материальной помощи родители (законные представители) ребенка-инвалида вправе по своему выбору обратиться в министерство социальной политики Красноярского края (далее – министерство) либо краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» лично с письменным заявлением о предоставлении адресной материальной помощи с указанием почтового адреса или счета, открытого в российской кредитной организации.К заявлению прилагаются следующие документы:копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;копия решения суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Красноярского края (представляется в случае, если заявитель не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского края);копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида;копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;копия документа, подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью;согласие на обработку персональных данных заявителя;копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (представляется по собственной инициативе).Более подробную консультацию по данному вопросу можно получить в управлении социальной политики.