Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 октября 2018, 17:31



Авиакомпания Nordstar запустила новые рационы дополнительного питания на рейсах из Москвы.

Новые рационы дополнительного питания – это полноценный ланч или легкий ужин, который вам подадут прямо в самолете сразу после набора высоты. При выборе блюд специалисты по бортовому питанию учли множество факторов - от калорийности и питательности до удобства подачи. Именно поэтому каждый рацион упакован в компактный снек-бокс, который удобно разместится на столике кресла, и помимо блюд содержит один или несколько напитков в одноразовой упаковке. На выбор пассажирам предложено меню из 11 наборов. Основу каждого набора составляет сэндвич на зерновом багете с разнообразными начинками из курицы, мяса или рыбы, свежих овощей и приправ или ролл с пшеничной лепешкой. Дополняют каждый набор питательные орешки, легкие и полезные десерты и напитки. Подробная информация о новых рационах - на сайте авиакомпании в разделе «Питание на борту» https://nordstar.ru/services/food/. Попробовать один из наборов можно, заказав дополнительное питание на сайте авиакомпании www.nordstar.ru при покупке билета или в разделе «Мои заказы» в любое удобное время после оформления билета, не позднее чем за 12 часов до вылета рейса для пассажиров рейсов с вылетом из Москвы и не позднее чем за 24 часа до вылета рейса для пассажиров обратных рейсов.

Просмотров:168 Авиакомпания NordStar запустила новые рационы дополнительного питания совместно с аэропортом «Домодедово». Новые рационы смогут попробовать пассажиры всех рейсов, вылетающих из Москвы регулярными и чартерными рейсами авиакомпании NordStar, также обновленное меню будет доступно для обратных рейсов, прибывающих в Москву из зарубежных аэропортов, а также Махачкалы, Минеральных Вод и Сочи.Новые рационы дополнительного питания – это полноценный ланч или легкий ужин, который вам подадут прямо в самолете сразу после набора высоты. При выборе блюд специалисты по бортовому питанию учли множество факторов - от калорийности и питательности до удобства подачи. Именно поэтому каждый рацион упакован в компактный снек-бокс, который удобно разместится на столике кресла, и помимо блюд содержит один или несколько напитков в одноразовой упаковке.На выбор пассажирам предложено меню из 11 наборов. Основу каждого набора составляет сэндвич на зерновом багете с разнообразными начинками из курицы, мяса или рыбы, свежих овощей и приправ или ролл с пшеничной лепешкой. Дополняют каждый набор питательные орешки, легкие и полезные десерты и напитки. Подробная информация о новых рационах - на сайте авиакомпании в разделе «Питание на борту» https://nordstar.ru/services/food/.Попробовать один из наборов можно, заказав дополнительное питание на сайте авиакомпании www.nordstar.ru при покупке билета или в разделе «Мои заказы» в любое удобное время после оформления билета, не позднее чем за 12 часов до вылета рейса для пассажиров рейсов с вылетом из Москвы и не позднее чем за 24 часа до вылета рейса для пассажиров обратных рейсов.