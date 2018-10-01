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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:31 Авиакомпания Nordstar запустила новые рационы дополнительного питания на рейсах из Москвы.
17:19 Родители детей-инвалидов могут получить адресную единовременную материальную помощь на приобретение слухового аппарата для ребенка-инвалида.
17:14 В Норильске подвели итоги третьего юношеского турнира «Полярный Мишка». Лучшей в розыгрыше стала команда школы № 37.
17:08 Норильчане поступают в ведущие вузы России, причем половина из них учатся бесплатно.
17:06 В Норильске появился Саша Петряев. На этот раз - артист. В норильском театре драмы пополнение.
16:29 Интереснейшими, теплыми, семейными концертными программами отметил Норильск День пожилого человека. В Кайерканской детской школе искусств не только пели и танцевали, там дегустировали пироги, приготовленные бабушками и по бабушкиным рецептам.
16:27 Сегодня в Норильск прилетели руководители Фонда регионального оператора по утилизации мусора для определения фронта работ и заключения договоров с подрядчиками.
13:09 Глава города и председатель городского Совета депутатов поздравили архитекторов с Всемирным днем архитектуры.
12:55 Стартовал российский этап эстафеты огня зимней Универсиады-2019, который охватит 30 крупных городов.
17:42 Мастер-классы для юных норильчан провели игроки МФК «Норильский никель».
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