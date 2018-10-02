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2 октября 2018, 10:04



Осенний призыв 2018 года: 298 призывников из Норильска и Таймыра отправятся на срочную службу.



Просмотров:193 1 октября в России начинается осенний призыв. Всего российская армия ждет 132,5 тысячи новобранцев. Из них почти 300 человек - призывники из Норильска и Таймыра. Отобрать их предстоит военно-врачебной комиссии из 1788 потенциальных призывников. "Это будет полный призыв с призывниками и с Таймыра, и из Норильска", - прокомментировал военный комиссар полковник Валерий Нестеров. Дело в том, что на Таймыре призыв проходит один раз в год - осенью, весной в армию идут служить только норильчане. Директивой Генштаба определен перечень отдельных районов Крайнего Севера и регионов, приравненных к ним, где ребята призываются на военную службу только один раз в год. Перед отправкой к месту службы все призывники будут переодеваться в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета. Военнослужащим, направляемым в Вооруженные силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты и несессер.