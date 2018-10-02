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2 октября 2018, 10:09



Груз мамонта. Россельхознадзор задержал подозрительную отправку.

Ранее в аэропорту задержали молодого человека, в его сумке обнаружили 10 килограммов костей мамонта и моржа. Вскрылось все на входе в аэропорт. Разрешения на провоз ценного груза не было.

Просмотров:179 В аэропорт Красноярск рейсом из Хатанги 25 сентября прибыли 212 килограммов костей мамонта и фрагментов. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, древние кости везли в Москву. Конечно, такое количество костей не могло оказаться незамеченным. Специалистам пришлось прервать отправку. Причина — нарушение ветеринарно-санитарных требований. Кроме того, в документах на кости был указан один вид перевозки и маршрут, но по факту он оказался другим. А это означает, что нарушено законодательство, и ветеринарное свидетельство перевозчиков признано недействительным. Сейчас два центнера костей мамонта находятся на коммерческом складе аэропорта.Ранее в аэропорту задержали молодого человека, в его сумке обнаружили 10 килограммов костей мамонта и моржа. Вскрылось все на входе в аэропорт. Разрешения на провоз ценного груза не было.