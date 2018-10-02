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2 октября 2018, 10:12



Важно: транспортная прокуратура разъясняет об изменениях законодательства в установлении критериев отнесения объектов транспортной инфраструктуры к особо опасным и технически сложным объектам.

Так, к особо опасным, технически сложным объектам инфраструктуры воздушного транспорта отнесены взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянок воздушных судов и перроны аэродромов с искусственным покрытием с длиной взлетно-посадочной полосы 1300 метров и более, аэровокзалы (терминалы) пропускной способностью 100 пассажиров в час и более, региональные и районные диспетчерские центры единой системы организации воздушного движения, командно-диспетчерские и стартовые диспетчерские пункты высотой более трех этажей или площадью 1500 квадратных метров и более. Особо опасными, технически сложными объектами инфраструктуры железнодорожного транспорта в соответствии с Федеральным законом являются тоннели длиной более 500 метров, мостовые переходы с опорами высотой от 50 до 100 метров, железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью свыше 900 пассажиров, сортировочные горки с объемом переработки более 3500 вагонов в сутки. Особо опасными, технически сложными объектами инфраструктуры морского порта являются портовые гидротехнические сооружения за исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов.

Просмотров:174 Внесены изменения в Федеральный закон от 03.08.2018 № 312-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения объектов инфраструктуры воздушного и железнодорожного транспорта, объектов инфраструктуры морских портов, относящихся к особо опасным, технически сложным объектам» устанавливает перечни объектов инфраструктуры воздушного и железнодорожного транспорта, а также объектов инфраструктуры морских портов, относимых к особо опасным, технически сложным объектам и направлен на снижение затрат при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов указанных инфраструктур, не входящих в перечни особо опасных и технически сложных объектов.Так, к особо опасным, технически сложным объектам инфраструктуры воздушного транспорта отнесены взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянок воздушных судов и перроны аэродромов с искусственным покрытием с длиной взлетно-посадочной полосы 1300 метров и более, аэровокзалы (терминалы) пропускной способностью 100 пассажиров в час и более, региональные и районные диспетчерские центры единой системы организации воздушного движения, командно-диспетчерские и стартовые диспетчерские пункты высотой более трех этажей или площадью 1500 квадратных метров и более.Особо опасными, технически сложными объектами инфраструктуры железнодорожного транспорта в соответствии с Федеральным законом являются тоннели длиной более 500 метров, мостовые переходы с опорами высотой от 50 до 100 метров, железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью свыше 900 пассажиров, сортировочные горки с объемом переработки более 3500 вагонов в сутки.Особо опасными, технически сложными объектами инфраструктуры морского порта являются портовые гидротехнические сооружения за исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов.