Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 октября 2018, 11:44



В административно-деловом центре прошел день бесплатной юридической помощи. Более 130 вопросов задали норильчане юристам и представителям государственных органов.

Больше всего вопросов было задано по соблюдению трудового законодательства, их было 21. На втором месте – пенсионное и семейное законодательство, по 18 вопросов в каждом из этих направлений. 15 запросов было адресовано специалистам органов опеки, 14 - по жилищному законодательству, 11 - касались исполнительного производства, 10 – проблем ЖКХ, девять вопросов было задано по социальному обеспечению. Представители Ассоциации юристов отмечают активность горожан и их заинтересованность решать проблемы цивилизованными методами совместно со специалистами. Большинство жителей Большого Норильска уходили после консультации у юристов и специалистов довольные. Вопросы, с которыми они пришли, успешно решались. Единственное пожелание было от горожан, чтобы перенести часы приема на более позднее время. Из-за рабочего графика не все успевают попасть на прием к юристам.

Просмотров:163 Организуют День бесплатной юридической помощи для граждан администрация города совместно с Ассоциацией юристов. Всего за четыре часа девять юристов администрации и десять представителей государственных органов, включая и троих адвокатов, приняли 90 человек и ответили на 135 вопросов. Жители Большого Норильска отметили то, что за одно посещение можно было попасть к нескольким специалистам и получить консультацию сразу по всем своим вопросам.Больше всего вопросов было задано по соблюдению трудового законодательства, их было 21. На втором месте – пенсионное и семейное законодательство, по 18 вопросов в каждом из этих направлений. 15 запросов было адресовано специалистам органов опеки, 14 - по жилищному законодательству, 11 - касались исполнительного производства, 10 – проблем ЖКХ, девять вопросов было задано по социальному обеспечению. Представители Ассоциации юристов отмечают активность горожан и их заинтересованность решать проблемы цивилизованными методами совместно со специалистами.Большинство жителей Большого Норильска уходили после консультации у юристов и специалистов довольные. Вопросы, с которыми они пришли, успешно решались. Единственное пожелание было от горожан, чтобы перенести часы приема на более позднее время. Из-за рабочего графика не все успевают попасть на прием к юристам.