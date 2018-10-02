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2 октября 2018, 11:52



В Норильске стартует мини-футбольный сезон среди команд зоны «Таймыр».

Во Второй лиге в борьбу вступят «Туран», «Механик», «Искра», «Норильский никель-2003, «Цементник», «Металлист», «Океан-Д» и «Мотор». Все они представляют Центральный район. В Третью лигу заявились «Спартак», «Медеплавильщик-2», «Ремонтник-2», «Масаллы», «Транспортник», «Олдбой» (все Центральный район), «Кайеркан», талнахские «Спарта», «Обогатитель» и «Строитель-2», а также «Север» (Дудинка). В Первой и Второй лигах встречи проводятся в два круга, в Третьей лиге – в один круг. При этом по итогам сезона, команды, занявшие первые места во Второй и Третьей лигах, получат право на следующий сезон стартовать рангом выше. Соответственно, и те команды, которые завершат состязания на последнем месте, по спортивному принципу будут переведены на ступень ниже. Напомним, что прошлогодним чемпионом Первой лиги является «Ремонтник», во второй по значимости лиге победу праздновал «Механик», в Третьей лиге – «Мотор». Также добавим, что сегодня, 2 октября, матчем между «Транспортником» и «Металлистом» стартует розыгрыш Кубка Норильска.

Просмотров:173 В чемпионате и первенстве в общей сложности примут участие 27 дружин, представляющих Большой Норильск и Дудинку и поделенных на три лиги. В Первой лиге выступают восемь команд: «Океан», «Медеплавильщик», «Ремонтник» и «Норильский никель-М» из Центрального района, «Строитель» и «Арктика» из Талнаха, кайерканская «Надежда» и дудинский «Таймыр». В сильнейшей лиге матчи стартуют только в ноябре. А вот команды из Второй и Третьей лиг свои игры начнут уже в эту субботу, 6 октября.Во Второй лиге в борьбу вступят «Туран», «Механик», «Искра», «Норильский никель-2003, «Цементник», «Металлист», «Океан-Д» и «Мотор». Все они представляют Центральный район. В Третью лигу заявились «Спартак», «Медеплавильщик-2», «Ремонтник-2», «Масаллы», «Транспортник», «Олдбой» (все Центральный район), «Кайеркан», талнахские «Спарта», «Обогатитель» и «Строитель-2», а также «Север» (Дудинка). В Первой и Второй лигах встречи проводятся в два круга, в Третьей лиге – в один круг. При этом по итогам сезона, команды, занявшие первые места во Второй и Третьей лигах, получат право на следующий сезон стартовать рангом выше. Соответственно, и те команды, которые завершат состязания на последнем месте, по спортивному принципу будут переведены на ступень ниже.Напомним, что прошлогодним чемпионом Первой лиги является «Ремонтник», во второй по значимости лиге победу праздновал «Механик», в Третьей лиге – «Мотор». Также добавим, что сегодня, 2 октября, матчем между «Транспортником» и «Металлистом» стартует розыгрыш Кубка Норильска.