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2 октября 2018, 13:21



с 1 января по 1 октября 2018 года в Норильске было зарегистрировано 1 825 рождений и 788 смертей.

Негативные демографические тенденции объясняются двойной демографической ямой молодежи. По среднему варианту демографического прогноза Росстата, численность женщин в возрасте 18?35 лет, на которых приходится около 90 процентов рождений, снизится с 18,9 миллионов в 2016 году до 16,9 миллионов в 2018 году и 15 миллионов в 2024 году. Рекордно низкий прирост населения зафиксирован в 2017 году как в целом по стране, так и в Красноярском крае. Для более полного представления о перспективах развития процессов рождаемости рассчитывается чистый коэффициент воспроизводства населения, характеризующий среднее число девочек, рожденных одной женщиной и доживающих до среднего возраста, в котором их родила мать. И значение данного показателя в Красноярском крае не превышало единицы, что свидетельствует о перспективах дальнейшего снижения рождаемости.

Просмотров:181 По данным территориального отдела ЗАГС, в центральном районе Норильска родилось 1 129 малышей, умерло 604 человека, в Талнахе новорожденных - 501, умерших - 121, в Кайеркане родившихся - 195 и смертей - 63. При этом в целом в Красноярском крае численность населения сокращается. По предварительной оценке Красноярскстата, численность постоянного населения Красноярского края за 7 месяцев 2018 года сократилась на 4,7 тысячи человек: на 1 января 2018 года она составляла 2876,5 тысячи человек, на 1 августа 2018 года - 2871,7 тысячи человек. Сокращение численности населения края связано с сокращением рождаемости и с превышением миграционного оттока над миграционной прибылью населения. В январе-июле 2018 года по отношению к соответствующему периоду 2017 года на 1145 человек сократилась рождаемость, миграционная убыль составила 2923 человек. Тенденция к сокращению численности постоянного населения характерна в целом для Российской Федерации. По данным Росстата, население России за январь-июль 2018 года сократилось на 91 900 человек, а без учета миграционного прироста - на 170 500 человек.Негативные демографические тенденции объясняются двойной демографической ямой молодежи. По среднему варианту демографического прогноза Росстата, численность женщин в возрасте 18?35 лет, на которых приходится около 90 процентов рождений, снизится с 18,9 миллионов в 2016 году до 16,9 миллионов в 2018 году и 15 миллионов в 2024 году.Рекордно низкий прирост населения зафиксирован в 2017 году как в целом по стране, так и в Красноярском крае. Для более полного представления о перспективах развития процессов рождаемости рассчитывается чистый коэффициент воспроизводства населения, характеризующий среднее число девочек, рожденных одной женщиной и доживающих до среднего возраста, в котором их родила мать. И значение данного показателя в Красноярском крае не превышало единицы, что свидетельствует о перспективах дальнейшего снижения рождаемости.