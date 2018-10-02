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2 октября 2018, 13:38



Стали известны финансовые результаты деятельности организаций Красноярского края за 2017 год. Около половины общего объема прибыли (49,5 процента) получено организациями металлургического производства.

Рентабельность реализованной продукции, оказанных работ (услуг) в целом по экономике края составила 21,8 процента. И наибольший уровень рентабельности реализованной продукции достигнут организациями металлургического производства (74,2 процента), организациями добычи металлических руд (73 процента), добычи угля (34,4 процента), организациями по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (32,4 процента), добычи сырой нефти и природного газа (31,6 процента).

Просмотров:144 В прошлом году организациями Красноярского края по результатам деятельности получена выручка в сумме 3 468,8 миллиарда рублей. И около половины общего объема прибыли (49,5 процента) получено организациями металлургического производства. Прибыль организаций, занятых в добыче сырой нефти и природного газа, составила 18,2 процента общего объема прибыли, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха - 13,3 процента, торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов - 4 процента, деятельности по операциям с недвижимым имуществом - 1,8 процента.Рентабельность реализованной продукции, оказанных работ (услуг) в целом по экономике края составила 21,8 процента.И наибольший уровень рентабельности реализованной продукции достигнут организациями металлургического производства (74,2 процента), организациями добычи металлических руд (73 процента), добычи угля (34,4 процента), организациями по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (32,4 процента), добычи сырой нефти и природного газа (31,6 процента).