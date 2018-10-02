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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:15 Цена на бензин в Норильске снова подскочила. В среднем на два рубля. Сегодня за литр 92-ого норильчане платят 52 рубля.
17:02 Юных норильчан приглашают в ДЮСШ-2
16:55 Норильчанка Оксана Паскарелова стала победительницей всероссийских соревнований по дзюдо на призы «Вооруженных сил».
16:53 В Норильске в октябре во многих общеобразовательных учебных заведениях открываются школы будущих первоклассников.
14:48 «Норникель» заключил 635 контрактов с местными производителями – на 8,6 миллиарда.
14:46 «Норникель» провел первую конференцию среди поставщиков и подрядчиков группы компаний.
14:42 Определён ТОП-5 самых эффективных городов края. Норильск в их числе. Лучшие муниципалитеты смогут рассчитывать на финансовую поддержку.
14:40 «От детского сада – к вершинам ГТО!». В Норильске стартует конкурс семейного рисунка.
14:17 В сентябре норильским выпускникам 9-х и 11-х классов дали шанс пересдать государственные экзамены.
13:42 В России утвердят новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
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