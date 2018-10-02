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2 октября 2018, 13:42



В России утвердят новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Документ устанавливает возможность дифференцировать нормативы накопления ТКО по типам и группам отходов, установленных регионами России для раздельного накопления. Это позволит устанавливать нормативы накопления таких отходов и устанавливать дифференцированные тарифы. Также уточняется, что регионального оператора по обращению с ТКО могут лишить статуса, если нарушаются условия соглашения в отношении предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению. Кроме того, определяется порядок расчёта средней плотности отходов. Так, допускается расчёт исходя из фактических сведений об объёме и массе принимаемых отходов, а при отсутствии такой информации, исходя из установленных нормативов накопления ТКО. Также прописывается порядок включения платы за обращение с ТКО в состав платы за коммунальные услуги, оказываемые жителям многоквартирных домов. Кроме того, документ предусматривает возможность закупки у единственного поставщика услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Просмотров:158 Правила определения нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) дополнят положениями о возможности разделения нормативов их накопления по типам и группам отходов. Соответствующее постановление правительства вступает силу 2 октября.Документ устанавливает возможность дифференцировать нормативы накопления ТКО по типам и группам отходов, установленных регионами России для раздельного накопления. Это позволит устанавливать нормативы накопления таких отходов и устанавливать дифференцированные тарифы. Также уточняется, что регионального оператора по обращению с ТКО могут лишить статуса, если нарушаются условия соглашения в отношении предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению.Кроме того, определяется порядок расчёта средней плотности отходов. Так, допускается расчёт исходя из фактических сведений об объёме и массе принимаемых отходов, а при отсутствии такой информации, исходя из установленных нормативов накопления ТКО.Также прописывается порядок включения платы за обращение с ТКО в состав платы за коммунальные услуги, оказываемые жителям многоквартирных домов. Кроме того, документ предусматривает возможность закупки у единственного поставщика услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.