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2 октября 2018, 14:17



В сентябре норильским выпускникам 9-х и 11-х классов дали шанс пересдать государственные экзамены.

В ГИА за 9 класс в дополнительный период участвовал 191 выпускник. Пунктом проведения экзаменов была выбрана средняя школа № 28. По словам Ирины Когер, ведущего специалиста норильского управления образования, к осенней пересдаче допускались выпускники, не сдавшие в основной период более двух экзаменов, а также дети, которых в общем потоке удалили с экзаменов за нарушение порядка проведения ГИА-9. По итогам проведения ГИА-9 в дополнительный период 120 человек сдали обязательные госэкзамены и получили аттестаты. У 11-классников дополнительный этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) также проходил в соответствии с единым расписанием, но в период более короткий - с 4 по 13 сентября. В нем участвовали выпускники текущего года. напомним, для того, чтобы получить аттестат, необходимо сдать лишь два экзамена: математику базового уровня и русский язык. В дополнительном ГИА-11 в Норильске участвовали 18 11-классников, не сдавших математику и русский язык в основную волну, а также ребята, которых удалили с экзаменов за пользование телефоном. Итог проведения ГИА-11 в сентябре: аттестат получили 4 человека из 18.

Просмотров:167 Дополнительный этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования проходил с 4 по 22 сентября.В ГИА за 9 класс в дополнительный период участвовал 191 выпускник. Пунктом проведения экзаменов была выбрана средняя школа № 28. По словам Ирины Когер, ведущего специалиста норильского управления образования, к осенней пересдаче допускались выпускники, не сдавшие в основной период более двух экзаменов, а также дети, которых в общем потоке удалили с экзаменов за нарушение порядка проведения ГИА-9. По итогам проведения ГИА-9 в дополнительный период 120 человек сдали обязательные госэкзамены и получили аттестаты.У 11-классников дополнительный этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) также проходил в соответствии с единым расписанием, но в период более короткий - с 4 по 13 сентября. В нем участвовали выпускники текущего года. напомним, для того, чтобы получить аттестат, необходимо сдать лишь два экзамена: математику базового уровня и русский язык.В дополнительном ГИА-11 в Норильске участвовали 18 11-классников, не сдавших математику и русский язык в основную волну, а также ребята, которых удалили с экзаменов за пользование телефоном.Итог проведения ГИА-11 в сентябре: аттестат получили 4 человека из 18.