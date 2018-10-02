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2 октября 2018, 14:40



«От детского сада – к вершинам ГТО!». В Норильске стартует конкурс семейного рисунка.

На конкурс принимаются работы, направленные на мотивацию к ведению здорового образа жизни в семье, занятиям физической культурой, спортом и выполнению нормативов ГТО. Прием готовых работ осуществляется в Центре тестирования ГТО города Норильска по адресу: ул. Набережная Урванцева, д. 53, каб. 12, в период с 10 по 15 октября 2018 года. Объявление победителей конкурса 19 октября 2018 года. Участие в конкурсе бесплатное. Победители будут награждены памятными кубками, все участники получат дипломы. Результаты участия также будут учитываться при составлении ГТО-рейтинга организаций города Норильска по итогам 2018 года. Конкурс проводится в рамках проекта «ГТО: Норильск, на старт!» при поддержке программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». Требования к оформлению конкурсных работ: - формат рисунка А3; - допускается любая техника выполнения рисунка; - рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием названия работы, МБДОУ, ФИ автора работы, оформление в рамку.

Просмотров:150 Центр тестирования ГТО приглашает воспитанников дошкольных образовательных учреждений муниципального образования г. Норильска 6-7 лет и их родителей принять участие в конкурсе семейного рисунка «Мы – спортивная семья».На конкурс принимаются работы, направленные на мотивацию к ведению здорового образа жизни в семье, занятиям физической культурой, спортом и выполнению нормативов ГТО. Прием готовых работ осуществляется в Центре тестирования ГТО города Норильска по адресу: ул. Набережная Урванцева, д. 53, каб. 12, в период с 10 по 15 октября 2018 года. Объявление победителей конкурса 19 октября 2018 года. Участие в конкурсе бесплатное. Победители будут награждены памятными кубками, все участники получат дипломы. Результаты участия также будут учитываться при составлении ГТО-рейтинга организаций города Норильска по итогам 2018 года.Конкурс проводится в рамках проекта «ГТО: Норильск, на старт!» при поддержке программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель».Требования к оформлению конкурсных работ:- формат рисунка А3;- допускается любая техника выполнения рисунка;- рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием названия работы, МБДОУ, ФИ автора работы, оформление в рамку.