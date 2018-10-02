Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 октября 2018, 14:42



Определён ТОП-5 самых эффективных городов края. Норильск в их числе. Лучшие муниципалитеты смогут рассчитывать на финансовую поддержку.

По результатам оценки в пятерку лидеров среди городов вошли Норильск, Лесосибирск, Минусинск, Боготол и Железногорск. Лучшие результаты среди муниципальных районов показали Эвенкийский, Северо-Енисейский, Минусинский, Тюхтетский и Шарыповский районы. «Ежегодно десяти муниципальным образованиям, имеющим лучшие значения оценки, предоставляются гранты из краевого бюджета на общую сумму 25 млн рублей в рамках реализации государственной программы края "Содействие развитию местного самоуправления», – рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин. – Полученные средства муниципалитеты могут направить на ремонт учреждений социальной сферы, приобретение для них оборудования, строительство и ремонт объектов жизнеобеспечения». Как отметили в ведомстве, грант предоставляется одному и тому же муниципальному образованию не более двух лет подряд с последующей утратой права на его получение также в течение двух лет. При этом грант предоставляется муниципальному образованию, занявшему следующее за пятеркой лидеров место в рейтинге оценки.

Просмотров:180 Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края обнародовало оценки эффективности городов и районов региона за 2017 год. Эксперты оценивали территории по разным показателям: степень развития в муниципальном образовании малого и среднего предпринимательства, инвестиционной активности, обеспеченность населения жильем, местами в дошкольных образовательных учреждениях.По результатам оценки в пятерку лидеров среди городов вошли Норильск, Лесосибирск, Минусинск, Боготол и Железногорск. Лучшие результаты среди муниципальных районов показали Эвенкийский, Северо-Енисейский, Минусинский, Тюхтетский и Шарыповский районы.«Ежегодно десяти муниципальным образованиям, имеющим лучшие значения оценки, предоставляются гранты из краевого бюджета на общую сумму 25 млн рублей в рамках реализации государственной программы края "Содействие развитию местного самоуправления», – рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин. – Полученные средства муниципалитеты могут направить на ремонт учреждений социальной сферы, приобретение для них оборудования, строительство и ремонт объектов жизнеобеспечения».Как отметили в ведомстве, грант предоставляется одному и тому же муниципальному образованию не более двух лет подряд с последующей утратой права на его получение также в течение двух лет. При этом грант предоставляется муниципальному образованию, занявшему следующее за пятеркой лидеров место в рейтинге оценки.