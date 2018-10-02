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2 октября 2018, 14:46



«Норникель» провел первую конференцию среди поставщиков и подрядчиков группы компаний.

Заместитель гендиректора по материально-техническому снабжению ООО «ГРК «Быстринское» Михаил Харузин напомнил, что ГРК уже с 1 января проводит все закупочные процедуры через систему «SRM НОРНИКЕЛЬ». В 2018 году планируется тиражирование SAP SRM на Кольскую ГМК, Таймырскую топливную компанию и «Печенгастрой», в 2019 – на Заполярный филиал компании, «Норильскникельремонт» и «Медвежий ручей». К 2022 году тиражирование SRM в рамках всей группы компаний должно быть завершено. Начальник управления материально-технического снабжения Заполярного филиала Станислав Мурашко сообщил о разработке пилотного проекта, который позволит повысить точность планирования за счет уточнения прогноза расхода материально-технических ресурсов, исключения части звеньев, участвующих в корректировке плановой потребности, создания единого информационного пространства внутри компании. По результатам реализации проекта ожидается значительное снижение оборотного капитала. Директор департамента управления инвестиционными проектами Николай Бухаров в своем выступлении обозначил основные стратегические направления развития компании и анонсировал планируемые крупные инвестпроекты. В их числе - проект по развитию рудника «Скалистый», реконструкция производства элементарной серы на медном заводе, нейтрализация серной кислоты и комплекс непрерывного конвертирования на Надеждинском метзаводе, реконструкция и техническое перевооружение Талнахской обогатительной фабрики. Он подчеркнул, что компания заинтересована в активном участии потенциальных поставщиков в закупочных процедурах, связанных с реализацией указанных проектов. В завершение конференции действующим поставщикам компании – участникам мероприятия - были вручены грамоты за надежность деловых отношений и успешное сотрудничество.

Просмотров:160 Основные темы касались организации закупочного процесса. Старший вице-президент – руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития ГМК «Норникель» Сергей Батехин отметил активное использование электронных ресурсов, в числе которых - автоматизированная система управления на платформе SAP SRM. Использование SAP SRM повышает открытость и прозрачность закупок, создает равные условия для всех потенциальных поставщиков.Заместитель гендиректора по материально-техническому снабжению ООО «ГРК «Быстринское» Михаил Харузин напомнил, что ГРК уже с 1 января проводит все закупочные процедуры через систему «SRM НОРНИКЕЛЬ». В 2018 году планируется тиражирование SAP SRM на Кольскую ГМК, Таймырскую топливную компанию и «Печенгастрой», в 2019 – на Заполярный филиал компании, «Норильскникельремонт» и «Медвежий ручей». К 2022 году тиражирование SRM в рамках всей группы компаний должно быть завершено.Начальник управления материально-технического снабжения Заполярного филиала Станислав Мурашко сообщил о разработке пилотного проекта, который позволит повысить точность планирования за счет уточнения прогноза расхода материально-технических ресурсов, исключения части звеньев, участвующих в корректировке плановой потребности, создания единого информационного пространства внутри компании. По результатам реализации проекта ожидается значительное снижение оборотного капитала.Директор департамента управления инвестиционными проектами Николай Бухаров в своем выступлении обозначил основные стратегические направления развития компании и анонсировал планируемые крупные инвестпроекты. В их числе - проект по развитию рудника «Скалистый», реконструкция производства элементарной серы на медном заводе, нейтрализация серной кислоты и комплекс непрерывного конвертирования на Надеждинском метзаводе, реконструкция и техническое перевооружение Талнахской обогатительной фабрики. Он подчеркнул, что компания заинтересована в активном участии потенциальных поставщиков в закупочных процедурах, связанных с реализацией указанных проектов.В завершение конференции действующим поставщикам компании – участникам мероприятия - были вручены грамоты за надежность деловых отношений и успешное сотрудничество.