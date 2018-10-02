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2 октября 2018, 16:53



В Норильске в октябре во многих общеобразовательных учебных заведениях открываются школы будущих первоклассников.

Занятия в школе будущих первоклассников могут быть как платными (по решению образовательного учреждения, и закон это не запрещает), так и бесплатными. Но потратиться родителям все равно придется на учебный материал - тетради, наборы для творчества, счетные палочки и т.д. и т.п. Как правило, подготовительные занятия проходят раз в неделю, состоят из нескольких уроков, которые длятся не более 20 минут, между ними - перерыв не менее пяти минут. Открываясь в октябре, школа будущего первоклассника действует до апреля.

Просмотров:138 Стоит отметить, что посещение школы будущего первоклассника не становится залогом того, что в первый класс ребенка примут именно в то учебное заведение, в котором он прошел подготовку. При поступлении в первый класс преимущества получают дети школьного возраста, проживающие на закрепленной за учебным учреждением территории. Подготовительные же курсы можно посещать в любой понравившейся школе. И нужно понимать, что цель таких школ не столько преподать детишкам азы письма, счета и чтения, сколько продемонстрировать организацию работы в классе и в целом в школе, адаптировать дошколят к будущей школьной жизни.Занятия в школе будущих первоклассников могут быть как платными (по решению образовательного учреждения, и закон это не запрещает), так и бесплатными. Но потратиться родителям все равно придется на учебный материал - тетради, наборы для творчества, счетные палочки и т.д. и т.п. Как правило, подготовительные занятия проходят раз в неделю, состоят из нескольких уроков, которые длятся не более 20 минут, между ними - перерыв не менее пяти минут.Открываясь в октябре, школа будущего первоклассника действует до апреля.