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2 октября 2018, 16:55



Норильчанка Оксана Паскарелова стала победительницей всероссийских соревнований по дзюдо на призы «Вооруженных сил».

Также отметим, что в общекомандном зачете сборная Красноярского края в Кемерово заняла первое место – всего на счету краевых спортсменов семь золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. «В Кемерово мы настраивались на победу и заслуженно ее добились - в финале Оксане попалась сильная соперница, с которой она ранее уже встречалась и также победила. Впереди нас ждет сложный и ответственный выезд в Назрань, а значит – предстоит много и упорно готовиться, чтобы достойно там выступить», - сказал тренер дзюдоистки Данис Манашов.

Просмотров:135 Турнир прошел в Кемерово и собрал более 200 участников до 21 года из 14 регионов страны. Воспитанница ДЮСШ-5 Оксана Паскарелова выступила в весовой категории до 44 кг в составе сборной Красноярского края. В финале состязаний она встретилась с соперницей из Новосибирска, и, несмотря на упорное сопротивление сибирячки, одержала над ней победу чистым броском – иппон. Таким образом, 18-летняя норильчанка, обладающая также званием КМС, смогла пробиться на первенство России среди юниоров и юниорок, которое состоится в ноябре в Назрани (республика Ингушетия).Также отметим, что в общекомандном зачете сборная Красноярского края в Кемерово заняла первое место – всего на счету краевых спортсменов семь золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей.«В Кемерово мы настраивались на победу и заслуженно ее добились - в финале Оксане попалась сильная соперница, с которой она ранее уже встречалась и также победила. Впереди нас ждет сложный и ответственный выезд в Назрань, а значит – предстоит много и упорно готовиться, чтобы достойно там выступить», - сказал тренер дзюдоистки Данис Манашов.