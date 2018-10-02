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2 октября 2018, 17:02

Юных норильчан приглашают в ДЮСШ-2


Набор детей 7-8 лет проводится на отделение прыжков на батуте. Просмотр кандидатов ведется по адресу: Ленинский проспект, 11. Телефон для справок: 46-05-79.

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    Список новостей

 2 октября 2018 
17:15   Цена на бензин в Норильске снова подскочила. В среднем на два рубля. Сегодня за литр 92-ого норильчане платят 52 рубля. 17:02   Юных норильчан приглашают в ДЮСШ-2
16:55   Норильчанка Оксана Паскарелова стала победительницей всероссийских соревнований по дзюдо на призы «Вооруженных сил». 16:53   В Норильске в октябре во многих общеобразовательных учебных заведениях открываются школы будущих первоклассников.
14:48   «Норникель» заключил 635 контрактов с местными производителями – на 8,6 миллиарда. 14:46   «Норникель» провел первую конференцию среди поставщиков и подрядчиков группы компаний.
14:42   Определён ТОП-5 самых эффективных городов края. Норильск в их числе. Лучшие муниципалитеты смогут рассчитывать на финансовую поддержку. 14:40   «От детского сада – к вершинам ГТО!». В Норильске стартует конкурс семейного рисунка.
14:17   В сентябре норильским выпускникам 9-х и 11-х классов дали шанс пересдать государственные экзамены. 13:42   В России утвердят новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
13:38   Стали известны финансовые результаты деятельности организаций Красноярского края за 2017 год. Около половины общего объема прибыли ... 13:21   с 1 января по 1 октября 2018 года в Норильске было зарегистрировано 1 825 рождений и 788 смертей.
11:52   В Норильске стартует мини-футбольный сезон среди команд зоны «Таймыр». 11:44   В административно-деловом центре прошел день бесплатной юридической помощи. Более 130 вопросов задали норильчане юристам и представителям государственных органов.
10:12   Важно: транспортная прокуратура разъясняет об изменениях законодательства в установлении критериев отнесения объектов транспортной инфраструктуры к особо опасным и технически сложным объектам. 10:09   Груз мамонта. Россельхознадзор задержал подозрительную отправку.
10:04   Осенний призыв 2018 года: 298 призывников из Норильска и Таймыра отправятся на срочную службу.

 1 октября 2018 
17:31   Авиакомпания Nordstar запустила новые рационы дополнительного питания на рейсах из Москвы. 17:19   Родители детей-инвалидов могут получить адресную единовременную материальную помощь на приобретение слухового аппарата для ребенка-инвалида.
17:14   В Норильске подвели итоги третьего юношеского турнира «Полярный Мишка». Лучшей в розыгрыше стала команда школы № 37. 17:08   Норильчане поступают в ведущие вузы России, причем половина из них учатся бесплатно.
17:06   В Норильске появился Саша Петряев. На этот раз - артист. В норильском театре драмы пополнение. 16:29   Интереснейшими, теплыми, семейными концертными программами отметил Норильск День пожилого человека. В Кайерканской детской школе искусств не ...
16:27   Сегодня в Норильск прилетели руководители Фонда регионального оператора по утилизации мусора для определения фронта работ и заключения договоров с подрядчиками. 13:09   Глава города и председатель городского Совета депутатов поздравили архитекторов с Всемирным днем архитектуры.
12:55   Стартовал российский этап эстафеты огня зимней Универсиады-2019, который охватит 30 крупных городов.

 28 сентября 2018 
17:42   Мастер-классы для юных норильчан провели игроки МФК «Норильский никель». 16:57   Заполярный филиал совершает наибольший объем закупок у краевых организаций, являясь флагманом в работе по развитию внутрикраевых кооперационных связей.
16:10   Три дня в Норильске Московский Театр Труда выдавал на-гора "Большую руду". Этот проект столичного АНО «Центр ... 16:03   Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП на Ленинском пр-те с пострадавшим пешеходом. 26-летняя женщина доставлена в больницу.
14:31   В Дудинке будут судить мужчину за кражу автоколес почти на 420 000. Ему грозит до шести лет колонии. 14:21   Норильская семья отсудила у авиакомпании деньги за невозвратные билеты.
14:01   Просто и быстро. На бумажную версию городской газеты Норильска "Заполярная правда" теперь можно подписаться онлайн. 13:58   "Целевые показатели по повышению заработной платы в крае должны быть выполнены", - утверждают краевые чиновники.
13:57   Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Первый раз платежи вырастут с 1 января (на 1,7 процента), второй - с 1 июля (на 2,4 процента). 13:29   Норильчан с ограниченными возможностями приглашают принять участие в краевом фестивале самодеятельных театров (студий) "Северный ветер", который пройдет в Красноярске 16 и 17 ноября.
13:20   Главные изменения в российских законах с 1 октября. Нововведения затронут в первую очередь пенсионеров и предпринимателей. Кроме того, в стране изменятся правила регистрации брака. 13:14   Болезнь учебе не помеха. В управлении образования Норильска рассказали, как организовано обучение тех, кто в учебное время оказался в больнице.
10:14   Дудинка вошла в список городов, где будут реализованы проекты по развитию портовой инфраструктуры. 10:08   Марианна Захарова, руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов "Норникеля", возглавила ТОП лучших правовиков.
09:51   В ресторане в Дудинке экономили на средстве для мытья посуды. 09:36   За миллионный долг по алиментам жительница Дудинки отработает 80 часов.

 27 сентября 2018 
18:50   Госдума утвердила смену часового пояса Волгоградской области. Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем чтении закон, ... 18:22   Сегодня в норильском театре драмы после творческих каникул состоялся сбор труппы. Артисты отдохнули и готовы к ярким творческим подвигам.
18:07   Мусорный вопрос. В Норильске определили оператора, который займется сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов. Им стала компания «РостТех». 16:06   Красноярский край прирос миллионерами. Управление ФНС представило предвари­тельные итоги декларационной кампании 2018 года.
15:58   В норильской школе № 28 прошли мероприятия Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. 15:55   5 октября к 65-летию норильского образования готовятся мероприятия в школах и на культурных площадках города.
13:55   Завтра в Норильске пройдет день бесплатной юридической помощи. 13:55   Верхушку Красноярского медуниверситета уличили в коррупции.




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