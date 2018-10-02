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2 октября 2018, 17:15



Цена на бензин в Норильске снова подскочила. В среднем на два рубля. Сегодня за литр 92-ого норильчане платят 52 рубля.



Просмотров:191 Последний раз топливо существенно дорожало в июле. Тогда цена на бензин тоже выросла на два рубля. Литр 95-ого стоил 49 рублей, а 92-ого - 47. Как раз накануне был опубликован доклад главы Центробанка о денежно-кредитной политике. В нём сказано, что до конца 2018-ого года бензин и дизель дорожать не будут. Этому способствует временное снижение акцизов на бензин и дизель, а также возможная мера правительства по повышению пошлин на нефтепродукты, если компании нарушат договорённости по заморозке розничных цен. Однако, сотрудники Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН отмечают, в 2019-ом возможно увеличение стоимости топлива из-за новой системы ценообразования. По оценке специалистов рост должен составить три-четыре рубля. Таким образом, цена на топливо может перешагнуть психологическую отметку в 60 рублей.