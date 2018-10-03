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3 октября 2018, 12:01



Ассоциация мини-футбола России привела рейтинг клубов Суперлиги по итогам сезона 2017/2018, в котором МФК «Норильский никель» расположился на шестом месте.

Примечательно, что оценка деятельности клубов составлялась по следующим критериям: спортивные результаты, промежуточные турнирные места, дисциплинарные санкции, социальная активность, привлечение игроков в сборную, награды и номинации. По этой таблице «Норникелю» больше всего баллов принесла социальная активность (97,4) и спортивные результаты (82,5). Меньше всего баллов у норильчан по привлечению игроков в сборную и наградам и номинациям - 0. Напомним, что в первых четырех играх нынешнего сезона Суперлиги «Норникель» набрал три очка. В следующем туре, который состоится в эти выходные, подопечные Евгения Куксевича встретятся на выезде с «Ухтой».

Просмотров:140 «Рейтинг клуба АМФР» - комплексная оценка деятельности мини-футбольного клуба как многофункционального и многоуровневого социально-спортивного предприятия, в задачи которого, помимо достижений турнирных задач, входит пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди различных масс населения, воспитание молодежи», - говорится на официальном сайте АМФР. Согласно этому рейтингу норильчане расположились на шестом месте, набрав 244,9 балла. У лидера таблицы, действующего чемпиона команды «Газпром-ЮГРА» (Югорск) – 393,1 балла, у «Дины» (Москва), по итогам прошлого сезона покинувшей Суперлигу, – 68,9 баллов и последнее, 12-е место.Примечательно, что оценка деятельности клубов составлялась по следующим критериям: спортивные результаты, промежуточные турнирные места, дисциплинарные санкции, социальная активность, привлечение игроков в сборную, награды и номинации. По этой таблице «Норникелю» больше всего баллов принесла социальная активность (97,4) и спортивные результаты (82,5). Меньше всего баллов у норильчан по привлечению игроков в сборную и наградам и номинациям - 0.Напомним, что в первых четырех играх нынешнего сезона Суперлиги «Норникель» набрал три очка. В следующем туре, который состоится в эти выходные, подопечные Евгения Куксевича встретятся на выезде с «Ухтой».