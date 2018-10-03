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3 октября 2018, 12:04



Прокуратура проверила информацию о нарушениях СанПиН в Центре охраны материнства и детства КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1».



Просмотров:172 По поручению и. о. прокурора города Норильска Хаважа Гутаева проведена проверка по информации, размещенной в социальной сети «Инстаграм» сети «Интернет», из которой следует, что должностными лицами медицинского учреждения допущены нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части санитарного состояния туалетов и душевых. В этой связи в указанном медицинском учреждении прокуратурой совместно с отделом Роспотребнадзора 27.09.2018 организована и проведена проверка. Установлено, что при обследовании всех 4 этажей помещения Центра охраны материнства и детства (туалетов для пациентов, рожениц и персонала, а также душевых для персонала и пациентов) нарушений санитарно-эпидемиологического не выявлено, оснований для внесения актов реагирования не имеется.