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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:19 Расходы на образование в Красноярском крае увеличатся на 4 млрд рублей в 2019 году.
18:16 Красноярский край оказался в числе лидеров по количеству аварийного жилья.
18:10 Следы так и непостроенного в Норильске следственного изолятора привели в Екатеринбург. ФСБ начало обыски в управлении МВД Екатеринбурга.
18:07 200 млрд рублей получит Красноярский край на здравоохранение.
18:05 11 октября с 10.00 до 13.00 в помещении городской прокуратуры по адресу: Ленинский проспект, 12, с горожанами готов встретиться зампрокурора края Сергей Карапетян.
17:58 Правила приема в вузы в 2019-2020 годах откорректировали.
13:05 Жильцы домов-памятников не будут платить взносы за капремонт.
12:44 В России предложили исключить одновременную сдачу ЕГЭ по базовой и профильной математике.
12:41 Четыре театра Красноярского края вошли в число лучших в России.
12:34 217 норильчан за первые девять месяцев текущего года подверглись административному аресту за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
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