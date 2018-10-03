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3 октября 2018, 12:34



217 норильчан за первые девять месяцев текущего года подверглись административному аресту за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Полицейские напоминают норильчанам, что пиво, как и спиртосодержащие напитки, приравнено к алкогольной продукции, его употребление на улице и иных общественных местах также влечет за собой административную ответственность.

Просмотров:140 Об этом сообщает официальный сайт отдела МВД России по Норильску. Также поясняется, что по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях (появление в общественном месте в состоянии опьянения) за девять месяцев было выявлено 1863 нарушения. 309 административных материалов было направлено стражами порядка для рассмотрения мировым судьям.Полицейские напоминают норильчанам, что пиво, как и спиртосодержащие напитки, приравнено к алкогольной продукции, его употребление на улице и иных общественных местах также влечет за собой административную ответственность.