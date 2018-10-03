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3 октября 2018, 12:41



Четыре театра Красноярского края вошли в число лучших в России.

Каждый из театров сопровождается краткой, но яркой авторской аннотацией. Вот, например, как охарактеризовали авторы рейтинга театр имени Маяковского: "Несмотря на вечную мерзлоту и в принципе невыносимые климатические условия, в Норильске есть театр. Более того, в нем бурлит жизнь. Под руководством режиссера Анны Бабановой самый северный театр страны приглашает драматургов и режиссеров со всей России, устраивает международные фестивали и даже лаборатории беби-театра. Будете в Норильске — заходите".

Просмотров:157 Рейтинг составило издательство "Яндекс" в рамках проекта "Я в театре". Он призван отвечать на самые популярные вопросы про современный театр в текстах, подкастах, тестах и видео. На сайте проекта накануне появился рейтинг "19 лучших российских театров за пределами Москвы и Петербурга" — Пермь, Казань, Екатеринбург и другие города, куда нужно ехать на спектакли в местных театрах. Причем даже указали расстояние от каждого из представленных театров до Москвы — в километрах.Каждый из театров сопровождается краткой, но яркой авторской аннотацией. Вот, например, как охарактеризовали авторы рейтинга театр имени Маяковского:"Несмотря на вечную мерзлоту и в принципе невыносимые климатические условия, в Норильске есть театр. Более того, в нем бурлит жизнь. Под руководством режиссера Анны Бабановой самый северный театр страны приглашает драматургов и режиссеров со всей России, устраивает международные фестивали и даже лаборатории беби-театра. Будете в Норильске — заходите".