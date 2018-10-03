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3 октября 2018, 12:44



В России предложили исключить одновременную сдачу ЕГЭ по базовой и профильной математике.

"Действительно, в новом порядке проведения (в проекте документа — ИФ) появилась такая норма, и мы ее поддерживаем. Такая возможность обсуждалась изначально, когда только принималось решение о разделении на уровни. Вполне логично, что те выпускники, которые выбирают профильную математику для сдачи ЕГЭ, с легкостью справятся с базовым уровнем — и наоборот, тем, кто как основной предмет выбрал базовую математику, профильная может показаться слишком сложной", — сказал Музаев агентству во вторник. Подробнее: http://krasnoyarskmedia.ru/news/743364/?from=15.

Просмотров:135 Выпускники, которые будут сдавать ЕГЭ по математике в 2019 году, смогут выбрать либо базовый, либо профильный экзамен — такое предложение содержится в проекте порядка проведения государственной итоговой аттестации, заявил "Интерфаксу" замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев."Действительно, в новом порядке проведения (в проекте документа — ИФ) появилась такая норма, и мы ее поддерживаем. Такая возможность обсуждалась изначально, когда только принималось решение о разделении на уровни. Вполне логично, что те выпускники, которые выбирают профильную математику для сдачи ЕГЭ, с легкостью справятся с базовым уровнем — и наоборот, тем, кто как основной предмет выбрал базовую математику, профильная может показаться слишком сложной", — сказал Музаев агентству во вторник.Подробнее: http://krasnoyarskmedia.ru/news/743364/?from=15.