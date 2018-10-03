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3 октября 2018, 13:05



Жильцы домов-памятников не будут платить взносы за капремонт.



Просмотров:145 Владельцев квартир в зданиях-объектах культурного наследия могут освободить от ежемесячной платы за капремонт общедомовых помещений. В России много городов, где таких изменений в законодательство ждут давно, — Санкт-Петербург, Москва, Самара, Тверь. И ожидание может увенчаться успехом, если будет принят соответствующий законопроект Минкульта РФ. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, которое должно завершиться 18 октября. Затем инициативу, предполагающую изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия Российской Федерации», рассмотрят на заседании правительства и, если нареканий не будет, внесут в Госдуму.